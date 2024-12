A- A+

Teatro Teatro do Sesc recebe peça realizada por alunos do CIT a partir deste sábado (14) Para assistir à obra, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível

O Teatro Marco Camarotti, localizado no Sesc de Santo Amaro, área central do Recife, recebe, a partir deste sábado (14), a peça teatral "A Liturgia De Airam".

O espetáculo será encenado pela primeira turma do Curso de Interpretação para Teatro (CIT) do Sesc.

Com um olhar sensível sobre temas universais, como nascimento, morte e os momentos que vivemos entre esses dois extremos, a peça propõe uma experiência repleta de significado e emoção.

O primeiro dia de espetáculo acontece a partir das 19h30. A peça também será encenada no domingo (15), às 17h, e na segunda-feira (16), às 20h.

Para assistir à obra, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível. A classificação indicativa é 14 anos.

Sinopse

No século 16, na aldeia cristã de Al'Jarrir, aos pés do Monte Balestra, vive Airam. Filha de lenhadores, ela espera se casar com Ésoj, a quem foi prometida desde criança. Mas um convite inesperado muda a sua vida completamente.

Este exercício cênico é uma ode à paixão e uma crítica às políticas de ódio que imperavam no passado e seguem exterminando vidas hoje. É uma celebração ao que há de alegre na cultura popular.

Quem são os Citilantes?

Os Citilantes são a primeira turma do Curso de Interpretação para Teatro (CIT) do Sesc Santo Amaro, configurada após a pandemia de 2020.

Composto atualmente por 14 estudantes e orientado por um corpo docente de peso, o grupo iniciou sua trajetória no segundo semestre de 2023, marcando um novo capítulo na formação artística de seus integrantes.

O CIT é um curso profissionalizante que visa a formar atores preparados para atuar em diversas linguagens cênicas, promovendo o conhecimento técnico e artístico por meio de práticas pedagógicas intensivas. Para os Citilantes, esse percurso é mais que uma formação; é uma celebração da força coletiva, da resiliência e do amor pela arte teatral.



