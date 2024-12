Espetáculo de Teatro Popular MCP: últimas apresentações acontecem a partir desta terça (10)

A- A+

Com estreia no último dia 19 de novembro, no Iphan, o Espetáculo de Teatro Popular MCP "O Sonho não Acabou" faz suas últimas circulações em escolas e equipamentos culturais de Recife a partir desta terça (10), em Afogados, Zona Oeste da cidade.

Em sua terceira temporada, o espetáculo, com acesso gratuito, - realizado sob incentivo do Sistema de Incentivo de Cultura do Recife (SIC) - conta histórias do Movimento de Cultura Popular, expressivo na década de 1960, através de músicas, danças, poesias e teatro.



Carlos Amorim, que assina texto e direção do espetáculo, remete-se ao Movimento, tratando-o como "memória e pertencimento.

“Contar a história do Movimento de Cultura Popular e trabalhar questões como memória e pertencimento é fundamental para que não se permita cair esquecimento a história do maior movimento cultural e educacional que viveu o Brasil na década de 60”.

Temporadas

O Espetáculo de Teatro Popular MCP "O Sonho não Acabou" - cuja coreografia é de Simone Santos e a produção executiva de Renata Mascarenhas - ganhou os palcos em 2010, ocasião em que celebrou cinco décadas.







Já em 2023, na segunda temporada, oito apresentações "ocuparam" pelo menos seis praças que o Movimento criou, e as demais foram realizadas no Sítio Trindade - antiga sede do MCP.



E em sua terceira temporada, completando 64 anos, o espetáculo ganhou as ruas da cidade com vinte apresentações,

Programação

A partir desta terça-feira (10), acontecem as últimas apresentações, começando pelo bairro de Afogados, às 19h.



Já na sexta, 13 de dezembro, no mesmo horário, é a vez do Pina, no Quiosque 1, receber o espetáculo. No dia seguinte, também às 19h, Itamaracá, Litoral Norte do Estado, terá apresentação.



O encerramento da terceira temporada ocorre na segunda-feira (16), no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Caxangá, Zona Oeste, às 16h.

"Estamos indo pela segunda vez ao Compaz Miguel Arraes porque gravaremos o espetáculo para concorrer ao prêmio Shell de Teatro, já que se trata de um espaço maravilhoso", explica Carlos.

Já em Itamaracá, fora do circuito recifense, ele conta que será uma apresentação extra no teatro Joacy de Castro para a comunidade.

Serviço

Espetáculo de Teatro Popular MCP "O Sonho não Acabou"

Quando e onde: terça (10), em Afogados; sexta (13), no Pina; sábado (14), em Itamaracá e na segunda-feira (16) no Compaz Miguel Arraes

Acesso gratuito

Informações: @espetaculomcp // (81) 9 8709-1294

