famosos Thaisa Carvalho, apontada como novo affair de Gabigol, é modelo e ex de Fiuk Carioca, Thaisa Carvalho, encerrou relacionamento em meio a polêmica, após dizer que recebeu vídeos do ator e cantor em "dark room" na Farofa da Gkay

Não é a primeira vez que Thaisa Carvalho ganha destaque no noticiário devido a um relacionamento com uma personalidade midiática.

Apontada como novo affair do jogador de futebol Gabigol, a modelo de 26 anos é ex-namorada do cantor e ator Fiuk. Em entrevistas recentes, aliás, os dois contaram que o relacionamento de ambos era fruto de um caso bem antigo, já que Thaisa era grande admiradora do traballho de Fiuk desde os 11 anos de idade.

"É uma história de mais de dez anos. Ele foi uma pessoa que eu sempre admirei na minha vida", afirmou ela, em 2022.

Fiuk e Thaisa assumiram publicamente o relacionamento em 2021, ficando juntos até 2022, incluindo o período em que o filho de Fábio Jr permaneceu confinado no BBB 21, até a grande final do programa.

O término aconteceu rodeado por polêmicas, após o rapaz surgir sozinho na Farofa da Gkay, evento que reúne celebridades da internet para três dias de festa num resort.

À época, em desabafo publicado nas redes sociais, Thaisa contou que teve acesso a vídeos em que Fiuk aparecia no "dark room" do local, quarto escuro com brinquedos eróticos e voltado para a "azaração" entre os convidados.

Fiuk e Thaisa Carvalho em viagem para Alagoas, em 2022 (Foto: Instagram/Reprodução)

"Sinto muito pela forma que as coisas ocorreram e lamento mais ainda por uma pessoa (o próprio Fiuk) ter coragem de me mandar mensagem dizendo que está tentando me preservar, que está me respeitando e tendo crises e depois eu receber vídeos dele entrando num dark room. Então, assim, gente, de fato, eu e o Fiuk não somos mais um casal. Ele está solteiro e eu também estou", ela disse, naquele período.

Thaisa Carvalho: Modelo e empresária

Natural do Rio de Janeiro, Thaisa é modelo, influenciadora digital, empresária — ela se identifica como CEO de um salão de beleza e uma marca de roupas em Santos, em São Paulo — e busca um lugar ao sol como atriz, no universo artístico. Rosto para campanhas publicitárias de marcas de vestuário e cosméticos, ela se formou no curso de atuação teatral/televisiva pela Escola de Atores Wolf Maya.

Os rumores do romance entre a modelo e o jogador Gabigol começaram após o cantor Jorginho Farias postar uma foto com a irmã do atleta, Dhiovanna Barbosa, e com Thaisa. Na legenda, o músico escreveu: "Irmã e cunhada". Para os seguidores mais atentos do atacante, esse foi apenas mais um indício de que o affair está mesmo rolando.

O jogador rubro-negro já havia comentado em fotos da moça com emojis de aranha e teia, e ela respondeu com emojis de risos e um coração pegando foto.

Em uma foto da jovem, a irmã do atleta fez um comentário elogiando a amiga, e logo foi questionada por dezenas de seguidoras: "Cunhada nova?". Thaisa agradeceu o elogio de Dhiovanna, mas não respondeu à pergunta do internauta.

Os rumores ganharam força nesta semana. É que a modelo e o jogador do Flamengo compartilharam nas redes sociais a mesma paisagem saindo da Praia da Barra da Tijuca, na capital fluminense, na tarde da última segunda-feira (24).

Gabigol e Thaisa Carvalho postam foto no mesmo local e reforçam rumores de relacionamento — Foto: Instagram/Reprodução

Os stories publicados pelos dois, de dentro do carro, mostram o mesmo cenário, com o sol se pondo e com apenas dois minutos de diferença.

