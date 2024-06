A- A+

famosos Quem é Lucas Silva, irmão do cantor Silva e affair de Alane Ex-BBB disse que já conhecia o empresário antes do reality show, mas não está namorando

Depois de muita especulação, Alane Dias, do BBB 24, finalmente assumiu que está "conhecendo melhor" Lucas Silva, irmão do cantor Silva. A revelação foi feita ao jornal EXTRA, numa entrevista em que disse conhecer o rapaz antes mesmo de entrar no reality show.

“Agora a gente está se conhecendo mais profundamente”, revelou. "Não tenho nada a esconder das pessoas. Sou muito convicta das coisas que faço. E quando eu tiver namorando, eu vou falar, sem problema alguma. Mas a gente só está se conhecendo mesmo”.

Quem é Lucas Silva?

Lucas tem 41 anos, é nascido em Vitória e trabalha como empresário do irmão. Com pouco mais de 23 mil seguidores nas redes sociais, ele também é compositor e já teve músicas gravadas por nomes como Marisa Monte, além do próprio irmão.

Antes de se dedicar à carreira do irmão e a composições, teve banda e cantou rock. É pai de um menino, que sempre aparece em suas redes sociais.

Lucas Silva e o irmão, o cantor Silva (Foto: Instagram)

