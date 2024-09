Thiago Fragoso diz que não consegue mais papéis na TV por ser "homem, hétero e branco"

A- A+

Sem contrato fixo com a Globo há um ano, Thiago Fragoso anda afastado das telinhas, mas não por vontade própria. Em entrevista recente, o ator de 42 anos desabafou sobre a falta de oportunidades no audiovisual e apontou o fato de ser um homem heterossexual e branco como obstáculo para novos convites de trabalho.

"Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch, ou o Herson Capri, ou o namorado da Larissa Manoela, que também é loiro de olhos azuis. Entrou um não pode mais ter homem hétero, branco. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela", reclamou o artista em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Atualmente, Thiago está em cartaz com a peça “Dois de Nós”, ao lado de Antonio Fagundes e Christiane Torloni, em São Paulo. Na TV, no entanto, seu último trabalho foi na novela “Travessia”, em 2022.



O ator mantinha contrato com a Globo desde os 20 anos, participando de diversas produções de sucesso na emissora. "Não tinha que me preocupar com plano de saúde, com nada, só em fazer o meu trabalho", relembrou.

Thiago também avaliou que as redes sociais têm atrapalhado o trabalho do ator. "Quanto menos você aparece, mais o personagem aparece. Isso para mim sempre foi um norte. Mas vivemos uma época em que tem gente escalando pela internet, de acordo com o número de seguidores", lamentou.

Apesar das críticas às redes sociais, o ator admitiu que o espaço tem sido um importante complemento de renda. "Ali tudo bem eu ser como sou: branco, hétero, casado, com dois filhos. Ali não tem problema. As pessoas que me seguem sabem que sou assim", finalizou.

