TEATRO Espetáculo "Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico" faz duas apresentações no Recife Montagem do grupo Os Geraldos terá sessões no Teatro Luiz Mendonça

“Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico”, espetáculo teatral do grupo Os Geraldos, chega ao Recife para dupla apresentação. O musical sobe ao palco do Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, nesta quinta (5) e sexta-feira (6), às 20h, com entrada gratuita.

Montagem do texto de Claudia Barral, a obra inaugura a parceria da companhia de Campina com o renomado diretor Gabriel Villela. Adiada por dois anos em função da pandemia de covid-19, a peça estreou em 2021 e, desde então, já foi vista por mais de dez mil pessoas em 27 cidades.

Na trama, três irmãs Carinhanha, cidade do Sertão baiano, às margens do Rio São Francisco. A mais nova delas está noiva, mas se apaixona por um viajante no porto, o que traz impactos nas vidas de todas.



Apresentando uma estética inspirada no barroco mineiro, o musical traz em seu repertório clássicos da Música Popular Brasileira. No palco, o elenco de 12 atores interpreta ao vivo as canções. A turnê pelo Norte e Nordeste da obra tem patrocínio master da Vale.

Serviço:

“Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico”

Quinta (5) e sexta-feira (6), às 20h

No Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife)

Entrada gratuita, com retirada na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada sessão

Informações: (81) 3355-9821



