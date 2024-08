A- A+

MUSICAL Cultura Popular é tema de musical gratuito no Teatro Luiz Mendonça "Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico", do grupo Os Geraldos, será apresentado em duas sessões nos dias 5 e 6 de setembro

Três irmãs de uma cidade do Sertão da Bahia, às margens do São Francisco, e com uma delas - a mais nova - às vésperas do próprio noivado, cedendo ao acaso de apaixonar-se por um viajante.



E eis que a direção da história que versa sobre espera, tempo e amor, ganha uma nova rota, e na vibe de um romance "Romeu e Julieta" ribeirinho, com estética barroca mineira, o musical "Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico" entra em cartaz no Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu), em Boa Viagem.



Serão duas sessões gratuitas - com bilhetes disponíveis no Sympla, e que também podem ser retirados uma hora antes de cada apresentação - nos próximos dias 5 e 6 de setembro.

Crédito: Ricardo Romero

Com texto de Claúdia Barral, em parceria inaugurada com o diretor Gabriel Vilela, o musical - cuja estreia se deu em 2021 após ter sido adiada por dois anos, em decorrência da pandemia - do grupo Os Geraldos (Campinas - SP), conta com músicas tocadas e cantadas ao vivo por um elenco de doze atores e cancioneiro da Música Popular Brasileira.

Teatro Popular

O espetáculo, que já passou por 27 cidades, reúne artistas que em comum têm o teatro popular.



Desde o diretor mineiro Gabriel Vilela e o seu universso barroco, musical, colorido e popular até a baiana Cláudia Barral, dramaturga e com inspirações em poesias, culturas locais do Sertão da Bahia.





Além deles, o grupo de Campinas, em São Paulo, "Os Geraldos", chega com trajetória pautada em cidades pequenas Brasil. Argentina, Peru e Marrocos também receberam o grupo.



Residência Artística

“Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico” já circulou por espaços teatrais brasileiros de peso, a exemplo do Festival de Curitiba, do Cena Contemporânea (Brasília), o Tiradentes em Cena (MG) e o Festival Nacional de Teatro de Passos.

Crédito: Ricardo Romero

Com apoio da multinacional de mineração, a Vale, a apresentação no Recife inclui residência artística com oficinas em Gestão Cultural, Acompanhamento da Montagem Técnica, Acompanhamento do Ensaio Musical e A Música e a Cena.



As inscrições para as oficinas são gratuitas, e serão abertas em breve para interessados em participar, que podem ser feitas neste link.

Serviço

Musical “Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico”

Quando: Quinta-feira (5) e Sexta-feira (6), às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Acesso gratuito via Sympla ou retirada uma hora antes do espetáculo, no teatro

Informações: (81) 3355.9821

Veja também

cinema Inffinito Brazilian Film Festival terá sua 28ª edição em Miami, com 20 filmes na programação