Show Tarcísio do Acordeon traz ao Recife o "Rolê do Tarcísio" com mais de 3 horas de show em dezembro Cantor esteve na cidade para divulgar o novo projeto que aporta na cidade no dia 7 de dezembro com convidados especiais

Nesta terça-feira (3), o cantor Tarcísio do Acordeon esteve no Recife para divulgar a segunda edição do projeto "Rolê do Tarcísio", que acontece no dia 7 de dezembro.

O evento foi realizado na Super A, em Casa Forte, e contou com a presença da imprensa, influenciadores e empresários do showbusiness.

A primeira edição do "Rolê do Tarcísio" foi um sucesso em Salvador.

A chegada do projeto a Pernambuco é particularmente significativa, dado o papel importante que o estado desempenha na carreira de Tarcísio, que sempre contou com o apoio e a admiração do público local.

O projeto pretende se expandir para todos os estados brasileiros, oferecendo uma experiência com momentos de sanfona, roda de forró, piseiro e várias outras surpresas.

Artistas convidados nacionais e locais também participarão da edição no Recife, proporcionando momentos intimistas e de interação com o cantor. O local ainda não foi confirmado.

