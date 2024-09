A- A+

cinema "Thunderbolts*": filme da Marvel ganha primeiro trailer; confira Longa-metragem, que estreia em maio de 2025, reúne anti-heróis do MCU

"Thunderbolts*", filme que reúne os anti-heróis da Marvel, ganhou o seu primeiro trailer. O longa-metragem estreia nos cinemas no dia 2 de maio de 2025.

Recheada de cenas de explosão, tiros e perseguições, a prévia começa com o reencontro entre Yelena Belova (Florence Pugh), a nova Viúva Negra, e Alexei Alanovich Shostakov, o Guardião Vermelho (David Harbour).

Com alguns embates em cena, o vídeo segue mostrando a reunião com outros personagens do MCU, como John Walker/Agente Americano (Wyatt Russell), Bucky Barnes/Soldado Invernal (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen) e Treinadora (Olga Kurylenko).



Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) surge como anfitriã e possível mentora por trás da formação do grupo. Lewis Pullman aparece como Sentinela, personagem ainda inédito nas produções audiovisuais da Marvel, mas conhecido dos fãs dos quadrinhos.

O roteiro do filme foi inicialmente escrita por Eric Pearson ("Viúva Negra") e passou ajustes de Joanna Calo, showrunner da série "O Urso". A direção é de Jake Schreier ("Cidades de Papel").



