MODA Toninho Miranda apresenta palestra sobre criação de figurinos para o audiovisual Evento ocorre nesta sexta-feira (22), às 9h, no Senac do Porto Digital

O ator e figurinista pernambucano Toninho Miranda ministra nesta sexta-feira (22), às 9h, a palestra “Do Croqui à Cena”, no no Senac do Porto Digital. A ação faz parte do projeto Curta Moda – Narrativas e Figurinos.

Com entrada gratuita, o encontro tem o objetivo de mergulhar no universo da moda e do audiovisual. A conversa promete desvendar os processos que estão por trás da elaboração de um figurino para peças de teatro, filmes e séries.

“Cada cor, textura, forma, silhueta, tudo que envolve a roupa de um personagem é pensado para criar uma dramaturgia visual e ambientar esteticamente em que época, condição climática, status social e quaisquer condições adversas os personagens se encontram”, comenta Toninho.

Na palestra, o público vai conhecer mais sobre todas as etapas que envolvem a criação e produção da indumentária, desde a negociação com o cliente, desenvolvimento de croquis, pesquisa e compra de insumos, modelagem, corte, costura e acabamentos até a entrega final.

Serviço:

Palestra “Do Croqui à Cena”

Quando: nesta sexta-feira (22), às 9h

Onde: Senac do Porto Digital (Rua do Apolo, 235, Bairro do Recife)

Acesso gratuito, com inscrições pelo site do Senac PE



