A- A+

Luto Tony Todd, ator de "Candyman" e "Premonição", morre aos 69 anos Ícone do terror, o americano estreou no cinema no vencedor do Oscar "Platoon"

Conhecido pelo papel principal no clássico de terror "Candyman", o ator americano Tony Todd morreu na quarta-feira (6) em sua casa em Los Angeles, na Califórnia. Segundo seus representantes, o artista morreu de causas naturais, após uma longa doença, como confirmou sua mulher, Fatima, ao site Hollywood Reporter.

Com uma carreira sólida de mais de quatro décadas, o ator acumula mais de 240 filmes e séries de TV, no currículo. Uma de suas primeiras atuações no cinema, aos 32 anos, foi no épico de guerra “Platoon”, de Oliver Stone, vencedor do Oscar.

Ele esteve também em produções como “Star Trek: the next generation”, como um comandante alienígena da Força de Defesa Klingon, e teve a trajetória marcada pela participação em diversos filmes de terror, como o remake de "A noite dos mortos-vivos" (1990), na adaptação dos quadrinhos de Alex Proya "O corvo" (1994), ao lado de Brandon Lee e na franquia "Premonição".

Todd, no entanto, garantiu seu nome no panteão do gênero com sua atuação em “Candyman” (1992), de Bernard Rose, inspirado em um conto de Clive Barker, que trouxe um toque sobrenatural memorável sobre temas de gentrificação e racismo.

Todd interpretou Daniel Robitaille, espírito torturado e coberto de abelhas de um artista afro-americano e filho de um escravo que foi assassinado por seu relacionamento com uma mulher branca. Ele reprisou o papel nas sequências de 1995, 1999 e novamente em 2021, quase três décadas após o primeiro.

Sua co-estrela no longa como uma estudante de graduação que prepara uma tese sobre a lenda de Candyman, a atriz Virginia Madsen lamentou a morte do ator em uma publicação nas redes sociais:

“Meu amado. Que você descanse na força”, escreveu.“O grande ator Tony Todd nos deixou e agora é um anjo. Como ele foi em vida. Eu te amo."

Veja também

Gusttavo Lima Tiê diz que não teria liberado regravação de "A Noite" para Gusttavo Lima