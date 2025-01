V, do BTS, em ''Round 6''? Resposta misteriosa de Lee Jung-jae alimenta rumores de fãs

A- A+

A possível participação de V, integrante do BTS, na terceira temporada de "Round 6" tem movimentado as redes sociais e gerado grande expectativa entre fãs do cantor e da série.



A especulação ganhou força após o ator Lee Jung-jae, protagonista do programa, ser questionado sobre o assunto em uma entrevista ao site BuzzFeed UK. Sua resposta, “Oh, não posso dizer nada sobre isso”, foi interpretada por muitos como um indício de que o artista sul-coreano pode aparecer nos novos episódios.

O burburinho começou quando V apareceu em fotos ao lado de membros do elenco da série, inclusive Lee Jung-jae. Para os fãs, essas interações podem indicar que o cantor participou das gravações da série mais popular da Netflix. Até o momento, porém, nenhuma confirmação oficial foi feita pela plataforma ou pelos envolvidos na produção.



Vale lembrar que essa não seria a estreia de V como ator. Em 2016, ele participou do drama "Hwarang: The Poet Warrior Youth", onde atuou sob seu nome verdadeiro, Kim Tae-hyung. Além disso, V também tem experiência em trilhas sonoras, como na colaboração com Jin na música “It’s Definitely You”, parte do mesmo drama.

Enquanto a Netflix e os produtores de "Round 6" mantêm silêncio sobre o elenco da terceira temporada, a série segue como um fenômeno global. Após o sucesso da primeira temporada, que alcançou o topo das produções mais assistidas da história da plataforma, a segunda já soma 68 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias de estreia.

Terceira temporada

Ao que tudo indica, o público não precisará esperar tanto pela terceira temporada. Um vazamento na Netflix Coreia chamou a atenção dos internautas, que viralizaram a informação nas redes sociais: "Round 6" deverá estar de volta em 27 de junho de 2025.

Na última quarta-feira (1º), um vídeo publicado no canal do YouTube da Netflix Coreia parecia inofensivo – até que a descrição expôs o que deveria permanecer confidencial. A data de estreia da terceira temporada. Minutos depois, o vídeo foi colocado como privado, mas não antes que fãs atentos registrassem o vazamento e espalhassem a novidade.

Apesar do silêncio oficial da Netflix, o vazamento reforça rumores de que a nova temporada estava pronta desde o final das gravações da segunda. Hwang Dong-hyuk, criador da série, havia sugerido anteriormente que o lançamento poderia ocorrer entre o verão e o outono de 2025 (Hemisfénio Norte)

