Ator da série "Round 6" publica imagens com teor sexual e gera polêmica nas redes

Nesta segunda (30), o ator Park Sung-hoon ("The Glory") publicou nos Stories de seu instagram imagens que continham mulheres nuas e seminuas, no que parecia ser uma paródia de cunho sexual da série "Round 6".

Sung-hoon atualmente faz parte do elenco da segunda temporada da produção aclamada da Netflix, onde interpreta uma mulher transgênero que participa dos jogos para custear tratamentos de reafirmação de gênero.

A publicação foi rapidamente retirada do ar, mas gerou uma repercussão negativa entre seus seguidores e fãs da série. Por meio de sua agência, a BH Entertainment, uma declaração oficial foi realizada:



"Park Sung-hoon vem recebendo uma grande quantidade de DMs recentemente. Enquanto checava seu inbox, ele acidentalmente publicou a imagem. O ator ficou chocado e profundamente envergonhado pelo acidente. Mesmo que a publicação tenha sido rapidamente deletada, ele se desculpa profundamente por ter cometido um erro como esse, principalmente em meio ao período de luto nacional" declarou a empresa.

A nota se refere ao acidente aéreo em Jeju, que ocorreu na noite anterior à publicação. Um avião colidiu com um muro de concreto e pedou fogo, deixando um total de 177 mortos. O país declarou luto nacional, diante das circunstâncias do acidente.