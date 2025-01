A- A+

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULO Véio Mangaba será "O Velho em Con(S)erto" em espetáculo no Teatro Marco Camarotti Ator pernambucano Walmir Chagas, leva o Véio Mangaba para o palco nesta quarta (15) e quinta (16), dentro do Janeiro de Grandes Espetáculos

De um lado o encarnado, do outro o azul, com a Diana vestindo as duas cores em tom de harmonia.



Além disso têm as borboletas, os pastores, a mestra e a tradição da cultura popular que entre o sagrado e o profano, fez/faz história, inclusive, quando a arte mundana (de rua) percorre ruas e palcos do Recife.



Tal qual segue fazendo o pastoril do Véio Mangaba, personagem do ator Walmir Chagas, que o criou ainda na década de 1990 e que nesta quarta (15) e quinta (16), adequado ao tempo presente por vezes imposto ao fazer artístico, volta ao palco, dessa vez do Teatro Marco Camarotti com o espetáculo "O Velho em Con(S)erto"- integrando programação da 31º Janeiro de Grandes Espetáculos.





Idealizado pelo próprio multiartista pernambucano - listado em sua rede social como ator, músico, cantor, compositor, roteirista e palhaço, entre outras facetas - a apresentação teatral, inspirado no brincante Pastoril de Ponta de Rua (ou profano), traz à tona a mescla de pernambucanidades sonoras somadas à técnicas da música de concerto e, ainda, do teatro popular.

“A produção operística no Estado tem se concentrado principalmente no repertório tradicional europeu ou na ópera brasileira com estética musical historicamente defasada e encenação convencional.



Além de renovar a dramaturgia operística em Pernambuco, o espetáculo visa preservar o patrimônio cultural local", conta Pedro de Castro, à frente da produção.

Anárquica e eclética

Com texto de Walmir Chagas, em parceria com Armando Lôbo, o espetáculo traz como ponto de partida a jornada anárquica e eclética das antigas "funções" dos pastoris tradicionais.



No palco, o Véio Mangaba incrementa a apresentação com referências literárias e musicais, exaltando o viés paródico do pastoril.

"O pastoril profano é um gênero poopular em risco de extinção, com menos de dez artistas interpretando ocasionalmente o Velho do Pastoril na Região Metropolitana do Recife (RMR), enfrentando falta de espaço", complementa Pedro.

Personagens

Em "O Velho em Con(S)erto", Mangaba contracena com as ninfas/pastoras Anastácia Rodrigues (mezzo) e Karla Karolla (soprano).



Na trama, rebela-se contra seu criador, reivindicando sua existência autônoma e real, recusando-se a ser uma mera criação ficcional. As pastoras líricas reagem acusando-o de sexismo e o diálogo entre eles - em prosa, verso e música - desdobra-se em reflexões anárquicas sobre liberdade e empoderamento feminino.

Crédito: Li Buarque

A obra - apoiada pelo Sistema de Incentivo à Cultura de Recife (SIC) - culmina em uma celebração carnavalesca que afirma a cultura brasileira e nordestina, dentro de uma perspectiva de ópera contemporânea e experimental.

Serviço

"O Velho em Con(S)erto", com o Véio Mangaba

Quando: hoje, às 19h30 e amanhã, às 16h e às 19h30

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

Veja também