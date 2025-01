A- A+

JGE Áurea Martins e Orquestra, com Lia como convidada, marca abertura do Janeiro de Grandes Espetáculos 31ª edição do festival começa nesta quinta-feira (9) e segue até 2 de fevereiro, em teatros de Recife, de Olinda e na Sinagoga Kahal Zur Israel

Uma “cantora brasileira, aos 84 anos, firme e forte" vai se juntar a uma cantora pernambucana, com quase 81 anos, tão firme e tão forte quanto, e eis que o espetáculo do Janeiro de Grandes Espetáculos estará oficialmente aberto logo mais às 19h, em meio à pompa e circunstância do Teatro de Santa Isabel.



Trata-se do show - que acontece nesta quinta-feira (9) e na sexta-feira (10) - de Áurea Martins com a “Orquestra Lunar e a Música Negra de Áurea Martins e Elízio de Búzios”, com o incremento da Rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá, como convidada da apresentação que leva para o palco a expressão da cultura afro-brasileira na abertura da 31ª edição do festival.

Orquestra Lunar | Crédito: Andréia Mesquita

Também na abertura, antes do show, haverá sessão de autógrafos do livro “Pernalonga, uma Sinfonia Inacabada”, do jornalista Márcio Bastos.



Na obra, é contada a história de um dos atores do Vivencial, Roberto França, o Pernalonga.



O grupo de teatro, aliás, é o homenageado da edição do JGE, que segue com programação intensa e povoada de arte até 2 de fevereiro, com mais de 90 atrações que passam pelo circo e pelo teatro, pela dança e pela música, em teatros de Recife e em Olinda.



Grupo Vivencial | Crédito: Gilberto Marcelino/Cortesia Grupo Vivencial | Crédito: Gilberto Marcelino/Cortesia

Realizado pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe), o Janeiro de Grandes Espetáculos - Festival Internacional de Teatro, Dança, Circo e Música de Pernambuco, realiza pelo menos 100 sessões entre produções locais e nacionais, além de uma vinda de Portugal.



Leituras dramatizadas, oficinas e lançamentos de livros também integram a agenda, uma das mais festivas da cidade, um feito que ocorre desde 1995.

Vivencial, 50 anos

Tendo como base conceitual a liberdade de expressão na cena pernambucana, além da diversidade cultural e da arte como instrumento de revolução (e transgressão), o JGE homenageia na edição o icônico grupo de teatro local, o Vivencial - trupe marco da contracultura nos anos de 1970 e 1980, pelo ímpeto de apresentar nos palcos corpos, vozes e temas historicamente silenciados.

Serão exibidos sete espetáculos na Mostra, com montagens locais, além de uma nacional e outra internacional.



Destaque para a estreia “Vivencial, Revivenciando”, sob direção de Guilherme Coelho, integrante original do Vivencial.

Diversidade em um único festival

A Orquestra Lunar e a Música Negra de Áurea Martins, a cantora de 84 anos, firme e forte - como está definida em sua ‘bio’ no Instagram - sobe ao palco do Santa Isabel com Elísio de Búzios (Rio de Janeiro) e com Lia de Itamaracá, decretando a abertura da maratona de espetáculos do JGE.

O show de Áurea é o primeiro de outros tantos que virão ao longo da programação, que terá ainda PC Silva, Martins, Geraldo Maia e o Afoxé Oxum Pand, entre outras atrações.

PC Silva, cantor e compositor pernambucano | Crédito: Sidarta PC Silva, cantor e compositor pernambucano | Crédito: Sidarta

No teatro adulto, Nise da Silveira é rememorada em “Senhora dos Nossos Sonhos”, e “Quem Está Aí?”, com o ator Thiago Lacerda, também é um dos destaques. Já no teatro infantojuvenil, clássicos como “O Pequeno Príncipe” e “A Bela e a Fera” estão na programação.

O circo vem com espetáculos como o “Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro". E na dança, o musical “Capiba - Pelas Ruas Eu Vou” e “Cabras de Lampião - 30 Anos de Xaxado” são opções no JGE - que em 1º de fevereiro vai distribuir 25 troféus para destaques em cinco categorias: Teatro Adulto, Teatro Infantil, Dança, Circo e Música, com o Prêmio Copergas.

Espetáculo "Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro" | Crédito: Divulgação/Escola Pernambucana de Circo

Curtas

Das novidades da 31ª edição, a Mostra Janeiro de Cenas Curtas vai ocupar o Teatro Barreto Júnior, dando palco e visibilidade para atores e autores estreantes da cidade.



Da tragédia à comédia, os curtas serão apresentados em temáticas e estilos diversos.

Serviço

31º Janeiro de Grandes Espetáculos – Festival Internacional de Teatro, Dança, Circo e Música de Pernambuco

Quando: de hoje até 2 de fevereiro de 2025

Onde: em teatros de Recife e de Olinda, e na Sinagoga Kahal Zur Israel

Ingressos solidários (1 Kg de alimento) para alguns espetáculos e a partir de R$ 10 (Sympla) para os demais

Informações e programação no site www.festivaljge.com.br

Veja também

FAMOSOS Affair de Grazi Massafera foi apalpado ao vivo por "rainha dos domingos" italiana e não gostou