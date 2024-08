A- A+

MÚSICA ''Vibe do Mix'': Mateus Ximenes lança seu primeiro DVD com forró eletrônico O projeto conta com 15 músicas, sendo 5 delas inéditas, com destaque para "Coração Emocionado"

''Vibe do Mix'' é o primeiro DVD do cantor Mateus Ximenes, repleto de forró e gravado ao vivo com músicas inéditas. Na oportunidade, o artista realizou regravações de sucessos seus e de grandes nomes do forró brasileiro, como Wesley Safadão.

O projeto, que foi disponibilizado nas plataformas de áudio na última quarta-feira (21), teve uma grande influência dos anos de 2012 e 2015 do forró. Dessa forma, o público pode esperar ritmos envolventes explorando os metais e teclas, com arranjos que elevam o clima das faixas.

"É uma mistura de sentimentos. Alegria pela gravação ter sido tão espetacular como foi e gratidão por todo mundo que já está abraçando esse projeto. Espero que consigamos agradar o público com esse trabalho que tá lindo demais e que ele seja mais um grande passo na nossa carreira." afirmou Mateus, quando questionado sobre o que espera do lançamento do DVD.

O projeto conta com 15 músicas, sendo 5 delas inéditas, com destaque para "Levei Um Chá" e "Coração Emocionado". O álbum chega completo nas plataformas de áudio e a primeira parte dos vídeos está disponibilizada no YouTube.

Sobre Mateus Ximenes

Com 30 anos de idade, Mateus Ximenes é uma promessa do forró nacional. Iniciou sua carreira a 6 anos, tocando em barzinhos e eventos particulares na cidade em que reside, Sobral-CE, onde rapidamente ganhou destaque na cena local.

Além de cantor, MX também é compositor, e escreveu uma de suas músicas de maior sucesso, "Seu Amor Sou Eu''. Outra música que lhe deu um destaque e permitiu o seu crescimento no Nordeste foi “Amiguinha”, single que atingiu mais de 1 milhão de visualizações no YouTube e despertou o interesse de participação com grandes nomes do forró como Zé Cantor, onde gravou um clipe ao seu lado para o seu DVD.

Mateus já lançou 4 álbuns e um feat com Mari Fernandez, que juntos alcançaram mais de 10 milhões de streams nas plataformas digitais. O álbum de verão 2023 foi um sucesso absoluto, alcançando mais de 100 mil reproduções em 24 horas após o lançamento. Além disso, o clipe de ''Cê Nem Me Superou'' atingiu a marca de 5 milhões de views no YouTube, o consolidando como uma das grandes apostas para 2024.

Com um show enérgico e animado, Mateus oferece um repertório eclético que mescla suas músicas autorais, músicas do momento e grandes sucessos antigos, agradando todos os públicos e garantindo um público animado e satisfeito.

Veja também

CELEBRIDADES Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank celebram condenação de socialite por racismo contra Títi