Zé Neto, da dupla com Cristiano, cancela shows por 90 dias para tratar depressão

A dupla Zé Neto e Cristiano anunciou, nesta quinta-feira (22), que sua agenda de shows estará suspensa pelos próximos 90 dias. O motivo é o tratamento para depressão e síndrome do pânico ao qual o cantor Zé Neto está sendo submetido.

“Agradecemos o carinho e compreensão de todos. Como vocês, estamos todos em oração para a plena recuperação de nosso Zé Neto”, afirma o comunicado publicado nas redes sociais da dupla.

Os sertanejos se apresentariam nesta sexta-feira (23), na famosa Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Com o cancelamento, eles foram substituídos por João Bosco e Vinicius na programação.



Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, em 2023, Zé Neto relatou já ter sofrido de depressão, o que desencadeou um sério problema com alcoolismo.

“Ir para o show era a mesma coisa que estar me matando, ia apavorado. Não queria ir para o show. Bebia o dia inteiro, escondia bebida em casa porque minha família tirou tudo”, relembrou Zé.

Na época, a dupla quase chegou ao fim. Cristiano, amigo do cantor desde a infância, falou na mesma entrevista sobre como o problema do parceiro também o afetou.

“Se tornou uma pessoa descontrolada com álcool, tomava medicamento para depressão, vi o Zé no fundo do poço. O que me deixava revoltado é que não podia falar que estávamos doentes, cancelava show e era sempre uma desculpinha. O Zé estava morrendo. Quando veio o Miguel [filho caçula do cantor, que nasceu com uma doença rara no coração], falei que precisava cuidar dos meus e não dava mais”, disse Cristiano.

