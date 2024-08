A- A+

Música Clayton Barros faz lançamento do show "Primitivo Atemporal" em Arcoverde, sua cidade natal Artista, que é um dos fundadores do grupo Cordel do Fogo Encantado, se apresenta na Praça da Bandeira, no palco principal do Festival Pernambuco Meu País, neste domingo (25), às 19h30

Clayton Barros, um dos fundadores do grupo Cordel do Fogo Encantado, dá sequência à sua carreira solo, estreando o show “Primitivo Atemporal” em sua cidade natal, Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Com a presença da banda, ele canta e toca músicas autorais na apresentação pelo Festival Pernambuco Meu País, neste domingo (25), no palco da Praça da Bandeira (polo principal), às 19h30, gratuito.

Além de performar com o violão, o cantor e compositor Clayton Barros (confira o perfil @claytonbarrosoficial - bit.ly/3XfwcTN) engrossa o caldo do “Primitivo Atemporal” trazendo músicos pernambucanos para o espetáculo: Felipe Weinberg (bateria), Nego Henrique (percussões), Jadson Bactéria (contrabaixo) e Thiago Rad (guitarra).

“O novo show retrata o personagem ‘Sertão’ em processo de evolução. Um ‘Sertão’ promissor conectado com os costumes primitivos e as tecnologias da atualidade, servindo com um portal eletromagnético em coalizão com as energias do cosmos”, ressalta Clayton Barros, referência da música pernambucana autoral brasileira.

O repertório da apresentação pelo Festival Pernambuco Meu País reúne 12 canções: Faroeste; Barco Sem Rumo; Flor de Vulcão; Primitivo Atemporal; Corpo Inteiro; Mais Além; Venha ao Cais; Ancestral; Carnívora; Serena; Boi Luzeiro e Chover.

Vale ressaltar que as músicas “Boi Luzeiro” e “Chover” foram lançadas pelo Cordel do Fogo Encantado, com autoria do próprio Clayton Barros, violeiro do grupo autoral pernambucano, e de Lirinha (cantor e compositor).

Para o show no domingo (28/08), Clayton Barros fortalece a parceria com companheiros das antigas do Cordel do Fogo Encantado. Além do percussionista Nego Henrique, que compõe a formação do “Primitivo Atemporal”, o percussionista Emerson Calado, de Arcoverde, participa da apresentação. Todos eles são companheiros que ganharam o mundo juntos com o Cordel do Fogo Encantado.

Clayton Barros, Nego Henrique e Emerson Calado também se uniram para o lançamento do disco “Miscigenção Vol. 2 (ao vivo)”, disponível no YouTube. O álbum, com imagens de estúdio (reprodução das canções ao vivo), está na plataforma digital desde o dia 22 de maio (assista e escute - bit.ly/3yMRQ8L).

Entre as referências da banda para o show “Primitivo Atemporal” está Jadson Bactéria, precursor do movimento manguebeat e ex-Mundo Livre S/A.

“Primitivo Atemporal”

O primeiro disco autoral de Clayton Barros tem lançamento previsto para 2025, com produção musical de Felipe Weinberg, também natural de Arcoverde e que acompanha Clayton nos palcos. O álbum leva o selo Estelita Produção, do Recife (@estelita.selo - bit.ly/46X2eXU).

