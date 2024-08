Festival Gastronômico Modelando Sabores movimenta Toritama, no Agreste de Pernambuco, até setembro

A- A+

Leia também

• Pudim de coco: aprenda uma receita prática de sobremesa; confira passo a passo

• La Cozinha, do chef Hervé Witmeur, celebra 11 anos com festa e jantar assinado a seis mãos

Até o dia 4 de setembro, acontece o Festival Gastronômico Modelando Sabores, em Toritama, no Agreste de Pernambuco, evento realizado pela Prefeitura de Toritama em parceria com o Sebrae e o Instituto Cesar Santos.



O município de Toritama é conhecido como a Capital do Jeans.

Ao longo do período, têm sido realizadas uma série de atividades, como consultorias presenciais nos estabelecimentos de alimentação fora do lar e cursos de requalificação para profissionais de salão.

A culminância do Festival Gastronômico Modelando Sabores será nos dias 3 e 4 de setembro, quando será montada uma Cozinha Show, onde grandes nomes da gastronomia pernambucana, liderados pelo chef Cesar Santos (Oficina do Sabor), irão se apresentar. O objetivo é dar visibilidade e explorar a diversidade culinária aos ingredienets regionais.

“A nossa ideia é integrar Pernambuco, passando por todas as cidades do Estado, valorizando o que cada município tem de melhor na gastronomia. Dando protagonismo aos insumos da região e buscando estimular a autoestima do público através do fomento ao mercado local”, explica Cesar Santos, presidente do instituto.

Concurso

Até o dia 3, os restaurantes que receberam consultorias dos chefs do Instituto Cesar Santos estarão participando do Concurso Modelando Sabores.



Cada empreendimento está com uma receita especialmente criada para a ação, para que o público prove e escolha o prato que melhor represente a cidade de Toritama.



A votação é feita no próprio restaurante, a partir da leitura de um QR-Code. Só será válido um voto por e-mail/CPF cadastrado. No dia 4, logo após às aulas-show, os premiados serão revelados para o público em geral.

Programação das aulas-show

do Festival Modelando Sabores

3 de setembro, 16h30 - Aula-show com o chef Mardoneo Bernardino | Peixe na Casa de Farinha

3 de setembro, às 18h às 19h - Aula-show com o chef Rogério Ribeiro | Pudim de Cartola

3 de setembro, às 19h30 - Aula-show com a chef Monique Santos | Medalhões Suínos com Aligot de Macaxeira e Molho de laranja e Mel

4 de setembro, às 16h30 - Aula-show com o chef Adriano Oliveira | Peixe na Roça

4 de setembro, às 18h - Aula-show com a chef Bárbara Vieira | Arroz da Borborema

4 de setembro, às 19h30 - Aula-show com o chef Cesar Santos | Danado de Bom

Informações no Instagram: @instituto.cs

Veja também

RECEITA Pudim de coco: aprenda uma receita prática de sobremesa; confira passo a passo