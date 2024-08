A- A+

GASTRONOMIA La Cozinha, do chef Hervé Witmeur, celebra 11 anos com festa e jantar assinado a seis mãos Espaço com restaurante e pousada, em Barra Grande (PI), é comandado pelo chef belga que adotou o Nordeste como lar

Um jantar a seis mãos para celebrar o Brasil como sua morada, mais especificamente Barra Grande, no Litoral piauiense, local escolhido há 11 anos pelo chef belga Hervé Witmeur para comandar o La Cozinha.

O espaço vai além da experiência gastronômica e oferece também tranquilidade em clima de charmosa pousada familiar, com bangalôs cercados pela natureza e a 100 metros da praia.



As comemorações pelos 11 anos do complexo La Cozinha começam nesta sexta-feira (23) e seguem até o sábado (24).



No primeiro dia, a convite, os chefs Daniel Sabbá (bar de tapas Sabbar) e Georgia Santiago (bar de vinhos Muá Tuá), ambos localizados em Fortaleza (CE), assinam menu do jantar de aniversário do La Cozinha.

Chefs Georgia Santiago e Daniel Sabbá. Crédito: Divulgação (Georgia) e Iago Monteuro (Sabbá)



Hervé também "participa" da festa e, como ocorre desde sempre, traz à tona a filosofia "da semente ao prato", utilizando ingredientes cultivados na horta que fica próxima à cozinha, assim como na fazenda orgânica "La Reserva".





Churrascada

No sábado, 24, entre 17h e 21h, os convidados para a festa de 11 anos do La Cozinha vão desfrutar de um bufê que inclui churrascada do chef Witmeur, além de pratos de Sabbá e de Georgia.



E com apresentações de artistas locais, entre eles Rafa Garreta e o Duo Odara (Lívia Maria e Wagner Moraes), a festa segue noite adentro - que contará também com discotecagem do DJ francês Orel, no comando da pista até as duas horas da manhã.

Quem quiser participar pode antecipar a reserva do menu especial de aniversário do La Cozinha, pelo valor de R$ 229 (por pessoa).

Já a festa de 11 anos do espaço, custa R$ 220 e os ingressos podem ser comprados via WhatsApp (86) 99825-7618. Moradores de Barra Grande pagam R$ 180.



Sobre Hervé Witmeur

Nascido na Bélgica, o chef Hervé Witmeur passou parte da vida no restaurante do pai, em Bruxelas.



Formado em gastronomia, adquiriu experiência trabalhando em várias cozinhas locais e, posteriormente, na Austrália.



Em 2011, ele veio ao Brasil pela primeira vez para velejar e encantado com o litoral do Piauí, decidiu fixar residência na região e junto à esposa Marie, abriu dois restaurantes: o La Cozinha, em Barra Grande, e Éllo, em Jericoacoara (CE).



Hervé Witmeur, do La Cozinha. Crédito: Chico Rasta/Divulgação



Apaixonado pela “natural cuisine”, o chef combina criatividade e técnicas tradicionais com insumos locais, adotando simplicidade e o uso de ingredientes orgânicos.



Comprometido com o desenvolvimento de uma forma de cozinhar que respeita a agroecologia, Hervé é um entusiasta do aproveitamento integral dos alimentos.

O sonho de produzir os próprios insumos para os restaurantes motivou o casal Hervé e Marie Stas-Witmeur, junto ao amigo e sócio David Saey, investir em uma fazenda orgânica: a La Reserva, que ocupa uma área de 24 hectares de terra nos Tabuleiros Litorâneos, em Parnaíba (PI).



Pelo menos 14 hectares são destinados à área de proteção ambiental, com árvores nativas.



Usando técnicas de permacultura, agroecologia e agricultura sintrópica, cultivam de forma sustentável, diversificada e produtiva uma variedade de frutas, legumes, verduras e temperos sem agrotóxicos.



Instituto La Reserva. Crédito: Chico Rasta/Divulgação

Em 2024 o Instituto La Reserva, organização sem fins lucrativos que visa promover a harmonia entre a natureza e a agricultura, passou a fazer parte dos seus empreendimentos gastronômicos.



Implementando projetos sociais que beneficiem comunidades do delta do rio Parnaíba, o Instituto foi pensado para estimular o desenvolvimento econômico sustentável, saúde e bem-estar, através da educação e de uma abordagem holística que considera cuidadosamente a interação entre elementos naturais e humanos.

Serviço

11 Anos La Cozinha – Barra Grande (PI)

Quando: Sexta-feira (23), Jantar às 19h - R$ 229 e no sábado (14), festa, a partir das 18h, R$ 220

Onde: La Cozinha - Rua Pedro Castro de Medeiros, 548, Povoado de Barra Grande, Cajueiro da Praia, Piauí

Reservas: (86) 99825-7618

Instagram: @lacozinha

Veja também

RECEITA Pudim de coco: aprenda uma receita prática de sobremesa; confira passo a passo