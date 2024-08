A- A+

FESTIVAL DE ÓPERA Festival de Ópera de Pernambuco celebra Ziraldo, em versão do "Menino Maluquinho" Versão da obra de Ziraldo será apresentada por crianças, cantando e atuando no palco

O criador do "Menino Maluquinho", o escritor e desenhista Ziraldo (1932-2024), segue em celebração e "vivo" em legado, inclusive, explorado pelas gerações atuais.

Exatamente o seu menino e sua singular panela-chapéu, personagem inventado pelo artista mineiro, vai ganhar versão levada por crianças, no V Festival de Ópera de Pernambuco.



As apresentações acontecem na próxima sexta (23), sábado (24) e domingo (25), no Teatro de Santa Isabel.

Idealizado pelo maestro radicado em Pernambuco, Wendell Kettle - sob fomento do Funcultura - a apresentação vai levar "O Menino Maluquinho" em versão de ópera, com crianças no palco cantando atuando.

"Eu tive a ideia de escrever essa ópera já há muito tempo (...) Aprimorei minhas ideias sobre óperas infanto-juvenis enquanto estive no doutorado, na Rússia. Eles têm esse tipo de atividade lá, que é uma coisa fabulosa, fantástica, sobre histórias e folclores locais", rememora Wendell.

Novas óticas

Será a terceira ópera assinada por Wendell, inspirada em obra de Ziraldo, com o diferencial de que nesta versão para o Festival de Ópera, apenas crianças cantam e atuam.





O maestro reverencia Ernani Aguiar e Calimério Soares - ambos fomentaram a ópera brasileira com temática infanto-juvenil em versões deste título de Ziraldo, lembrando da importância de ampliar a história a partir de novas óticas.

“Estou muito satisfeito com o processo, as crianças estão muito empenhadas, o resultado tem sido excelente! Tenho certeza que vai ser um espetáculo que vai sensibilizar e emocionar a todos que puderem vir aí nos assistir”, pontua Wendell.

Amizade e família

Das palavras-chaves que guiam a ópera idealizada por Wendell Kettle, há a amizade, a família e a confraternização, entre outras que guiam o elenco para a apresentação.

“Os desafios são muito interessantes, porque as crianças precisam ser preparadas, tanto na parte do canto, quanto na parte da atuação cênica e na dança, nas coreografias. As crianças têm respondido de forma espetacular. Elas pegam tudo muito rápido, elas decoram tudo muito rápido (...)”, ressalta o maestro que também e compositor, e diretor musical e artístico da ópera..

“O Menino Maluquinho” será a primeira das três óperas apresentadas na quinta edição do Festival.



Além dela, o público vai contemplar "A Princesa do Catete" nos dias 29, 30 e 31 de agosto, e 1º de setembro. O "O Elixir do Amor", vem em seguida, nos dias 5, 6, 7 e 8 de setembro.

Serviço

V Festival de Ópera de Pernambuco

Quando: de 23 de agosto a 8 de setembro

Onde: Teatro de Santa Isabel

Ingressos a partir de R$ 30 na bilheteria do teatro

Informações: @festivaloperape



Ópera "O Menino Maluquinho", sexta-feira (23) e sábado (24),

