Victor Pecoraro vira corretor de imóveis: relembre atores que mudaram de profissão

O ator Victor Pecoraro divulgou sua nova profissão: corretor de imóveis de luxo no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ele mostra uma casa em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Nas imagens, Victor caminha pela residência, mostrando os atrativos, como amplos cômodos, piscina e churrasqueira. "Venha conhecer essa maravilha, eu mesmo vou lhe atender", escreveu na legenda da publicação, avisando que o contato também pode ser feito via mensagem direta na rede social.

O vídeo foi publicado na conta de Victor, que reúne mais de 533 mil seguidores, em que se identifica como ator e influencer. O material também foi publicado num perfil secundário dele, em que ainda é a única publicação e onde ele se descreve como ator e empresário.

Victor não é o único a entrar neste ramo. Recentemente o ator Marcello Antony anunciou nas redes sociais que agora trabalha como consultor de imóveis de luxo. Em sua biografia no Instagram já consta o contato profissional como corretor.

E eles não foram os únicos. Relembre outros atores e atrizes que apostaram numa nova profissão:

Sandro Pedroso

O ator abriu, em março deste ano, uma lanchonete em Anápolis, em Goiás. A imagem do local vazio chegou a viralizar. Em entrevista, disse que a ideia do empreendimento surgiu para uma fonte de renda extra. Sandro já trabalhou em produções como nas novelas "Fina Estampa", da TV Globo, e "Gênesis", na Record.

Daniel Erthal

O ator, que ganhou destaque como galá de “Malhação”, da TV Globo, divide com os seguidores sua rotina como vendedor de bebidas nas ruas do Rio de Janeiro, como nos arredores do Estádio Olímpico Nilton Santos, do Botafogo, no Engenho de Dentro. Em seu perfil na rede social, mostra um pouco do seu dia a dia no empreendimento chamado Ilha da Sede.

Lídia Brondi

A eterna Solange, de "Vale Tudo", deixou a TV em 1990 após a novela "Meu Bem, Meu Mal". Casada com o ator Cassio Gabus Mendes, ela é psicóloga e atende em seu consultório em São Paulo.

Cecilia Dassi

Outra que trocou a atuação pela Psicologia foi Cecilia Dassi, que conquistou o Brasil ainda menina como a Sandrina de "Por Amor". Ela chegou a dizer que os estudos de Psicologia a ajudariam também na atuação, mas que, aos poucos, uma foi se tornando mais importante que a outra. "Trocar de carreira foi um processo natural para mim", disse.

Victor Fasano

Em março de 2022, Fasano contou em entrevista ao Globo que tinha desistido da carreira de ator porque começou a sentir "pânico" antes das filmagens. "Eu estava tendo pânico. Entrava no estúdio e sofria a todo momento, suava para burro. Na hora do 'gravando', não acontecia nada, o trabalho saía. Meu sofrimento era antes, me arrumando e saindo de casa para gravar. Era muito doloroso", afirmou. Ele não atua desde 2016.

Fernanda Machado

Fernanda fez sucesso na TV Globo em novelas como "Paraíso Tropical" e tinha uma carreira promissora na telinha. Ela, no entanto, se mudou para a Califórnia onde é professora de ioga em uma academia. Casada, ela tem dois filhos.

Luigi Baricelli

Galã em "Malhação" e outras novelas, ele está afastado da TV desde 2017, quando apresentou o programa "À Primeira Vista", do Discovery Home & Health. Hoje é investidor e palestrante.

