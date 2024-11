A- A+

VIH TUBE Eliezer mostra banho em Ravi e leva filho para encontrar Vih Tube em UTI Influencer segue internada na Unidade de Terapia Intensiva, após parto do segundo filho

O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (15), para mostrar um dos primeiros banhos no filho Ravi, que nasceu na última segunda-feira (11), em parto que durou cerca de 19 horas.



Desde então, há quatro dias, a também ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube — mãe da criança — segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da maternidade, onde recebeu uma transfusão de sangue nesta madrugada.



Ela tem o quadro estável, e ainda não há previsão de alta médica.





Em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram, Eliezer ressaltou que Viih Tube passa bem, apesar do susto com a situação.



O ex-BBB explicou que ela só foi transferida para a UTI devido à transfusão de sangue.

"Era mais seguro fazer isso na UTI", reforçou. "Ela está estável, bem, e eu estou aqui com o Ravi. Já, já ela aparece, quando ela melhorar e se recuperar".



