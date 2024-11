Viih Tube: saiba tudo sobre o segundo parto da influencer

A- A+

Depois das 19 horas do trabalho de parto de seu segundo filho, chamado de Ravi, na noite de segunda feira, Viih Tube precisou ser internada numa UTI na quinta-feira para receber transfusão de sangue.

Ela passa bem, segundo sua assessoria de imprensa, assim como o bebê, que está sob os cuidados do pai, Eliezer.

Abaixo, os principais relatos de Viih Tube sobre o nascimento do menino.

Cara da Lua

"Às 21h de domingo comecei a sentir contrações e jurava que eram apenas prodomos. 38 semanas e 4 dias. E ele escolheu essa data tão linda pra vir, Ravi nasceu 11/11, 19h49, com 3.760, 49cm. Foi um dia que me ensinou muita coisa! Que eu senti claramente a presença de Deus cuidando da gente! Me dando discernimento. Logo conto tudinho pra vocês como foi! Amanhã (quarta-feira) será o encontro dos irmãos, e assim que a Lua conhecer ele, eu mostro amanhã o rostinho dele pra vocês também. Mas só um spoiler: A CARA DA LUA!", escreveu Viih sobre a semelhança do caçula com a primogênita, que tem 1 ano e 7 meses.

Perigo

"Vocês acham que eu ia chegar até o expulsivo e não iria expulsar o bebê? Foram coisas perigosas e era visível que estava dando algo errado, tivemos que sair correndo mesmo, quase fomos para a UTI, eu e o Ravi. Graças a Deus, não precisou, mas chegaram até a reservar sala para o Ravi", foi outro relato da ex-BBB, de 24 anos.

Post do bebê

Antes da internação, a mãe do bebê fez um post do rosto dele com a legenda: "Oi gente, eu sou o Ravi Di Felice".

Veja também

GRAMMY LATINO Grammy Latino 2024: confira a lista de brasileiros vencedores