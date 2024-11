Viih Tube passou por alguns sustos antes da internação para receber sangue; entenda

A- A+

O parto de Ravi, segundo filho dos influencer Viih Tube e Eliezer, que aconteceu na última segunda-feira (11), durou 19h, segundo relatos da mãe feito nas redes sociais. Os posts foram feitos antes de ela ser internada na UTI, nesta quinta-feira, para receber transfusão de sangue.

"Senti a presença de deus o tempo inteiro. foram 19 horas de trabalho de parto ativo. Dilatei os 10cm e, quando foi entrar na fase do expulsivo, virou uma cesárea de emergência", contou nos Stories. "Estamos bem. Passamos alguns sustos, tanto eu quanto o Ravi, mas estou muito feliz. O mais importante é que estamos bem. A segunda maternidade é muito mais leve. Veio uma calma que eu não sei da onde vem".

Internação

Viih Tube foi internada nesta quinta-feira, mas, segundo sua assessoria de imprensa, ela passa bem. Está com a mãe, e o recém-nascido, Ravi, com o pai, Eliezer.

De acordo com Stories postado na conta de Viih Tube no Instagram, Ravi nasceu na última segunda-feira, às 19h49, pesando 3,76kg e com 49cm. A jovem também fez relato nas redes sociais de como foi o parto.

"Às 21h de domingo, comecei a sentir contrações e jurava que eram apenas pródromos. 38 semanas e 4 dias, e ele escolheu essa data tão linda para vir. Foi um dia que me ensinou muita coisa! Senti claramente a presença de Deus, cuidando da gente e me dando discernimento", escreveu ela. "Vocês acham que eu ia chegar até o expulsivo e não iria expulsar o bebê? Foram coisas perigosas e era visível que estava dando algo errado, tivemos que sair correndo mesmo, quase fomos para a UTI, eu e o Ravi. Graças a Deus, não precisou, mas chegaram até a reservar sala para o Ravi".

