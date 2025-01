Village People fará apresentação na posse de Trump: "Sabemos que algumas pessoas não vão gostar"

A- A+

O Village People — o grupo que tornou a música "Y.M.C.A." um sucesso mundial — anunciou nesta segunda-feira que aceitou um convite do presidente eleito Donald Trump para se apresentar em eventos relacionados à posse na próxima semana. O cantor Victor Willis disse em uma declaração no Facebook que o Village People "participará de atividades inaugurais, incluindo pelo menos um evento com o presidente eleito.

"Sabemos que algumas pessoas não vão gostar de ouvir isso, mas acreditamos que a música deve ser tocada sem levar em conta a política", acrescentou Willis, que acrescentou: "Nossa música Y.M.C.A. é um hino global que esperamos que ajude a unir o país após uma campanha tumultuada e dividida."



O sucesso dos anos 1970 era frequentemente tocado em comícios republicanos. Também na segunda-feira, a famosa cantora country Carrie Underwood disse que aceitou um convite para se apresentar na cerimônia marcada para 20 de janeiro.

"Amo nosso país e estou honrada por ter sido convidada para cantar na posse e ser uma pequena parte deste evento histórico", disse Underwood em um comunicado. "É uma honra atender ao chamado em um momento em que todos precisamos nos unir em espírito de unidade e olhando para o futuro."

A cantora de 41 anos está programada para apresentar "America The Beautiful", de acordo com a programação divulgada pela equipe de Trump. O presidente eleito tem tido um relacionamento difícil com a maioria das figuras do mundo do entretenimento, muitas das quais o repreenderam por tocar suas músicas em seus comícios.e

Durante seu primeiro mandato, vários artistas ameaçaram boicotar suas próprias cerimônias de posse no prestigiado Kennedy Center se Trump comparecesse a esses eventos, algo que ele nunca fez.

