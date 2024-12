"Volta por Cima" equilibra humor, drama e brasilidade em uma trama cativante e suburbana

A- A+

A novela das 19h da Globo assinada por Claudia Souto, “Volta por Cima”, estreou no final de setembro com um impacto que não deixou dúvidas sobre sua proposta: envolver o público com uma forte carga de emoção e humor, mas em uma narrativa disposta a refletir toda a complexidade e a humanidade do subúrbio brasileiro.



A trama começou com a força de uma tragédia – um acidente de ônibus que transformou, direta e indiretamente, a vida de diversas famílias. Mas, rapidamente, revelou sua capacidade de equilibrar momentos densos e leves com naturalidade que impressiona.

O núcleo principal de “Volta por Cima” é liderado por Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira, que brilham como Madalena (ou Madá) e Jão. Desde o primeiro capítulo, os dois entregam atuações de grande intensidade emocional, construindo personagens carregados de brasilidade e realismo.



O romance entre Madá e Jão é um dos pilares da novela, mas enfrenta desafios complexos, como a gravidez de Carla, uma capanga fria e calculista que, diante dos últimos acontecimentos, se destaca como potencial grande vilã na história.



No entanto, o título de antagonista principal de “Volta por Cima” ainda parece em disputa. Milhem Cortaz, como o encostado Osmar, tio sem escrúpulos de Madá, rouba a cena com sua interpretação carismática, mesmo ao cometer atos desprezíveis, como roubar o bilhete premiado de loteria deixado pelo motorista Lindomar, participação especial de MV Bill.



Ao lado de Isabel Teixeira, na pele da contraventora Violeta, Osmar vive situações que podem despertar a empatia do público, tornando difícil torcer contra ele.



O humor característico das novelas das 19h encontra em Betty Faria, Drica Moraes, Rodrigo Fagundes e Fabio Lago um alicerce sólido para “Volta por Cima”.



Como os excêntricos e falidos Belisa, Joyce, Gigi e o mordomo Sebastian, eles garantem leveza e muitas gargalhadas, enquanto demonstram uma maturidade cênica que enriquece a novela.



Amaury Lorenzo e Isadora Cruz, como os fogosos Chico e Roxelle, também chamam atenção no núcleo cômico-romântico, entregando momentos que alternam entre divertidos e apaixonantes.



O texto de Claudia Souto é outro destaque. A autora traduz com sensibilidade e autenticidade o espírito do subúrbio carioca, representado na fictícia Vila Cambucá.



Ainda que inspirado em um contexto específico, o bairro cenográfico e suas figuras típicas criam identificação com espectadores de todo o Brasil, refletindo situações universais. E é esse é mesmo o grande trunfo de “Volta por Cima”: trata-se de uma novela que não se limita a uma fórmula.



Com uma direção de arte cuidadosa e uma trilha sonora que embala perfeitamente as emoções da trama, a produção consegue cativar e entreter sem abrir mão de uma abordagem humanista e, ao mesmo tempo, extremamente empática.

“Volta por Cima” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.

Veja também

entrevista No elenco de "Volta por Cima", Juliano Cazarré assume o sotaque e as origens gaúchas