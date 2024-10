Xuxa se pronuncia sobre cuspe de suposta fã; "ela já foi nesse intuito"

A- A+

Xuxa Meneghel se manifestou, nesta segunda (14), sobre o cuspe e a confusão gerada por uma suposta fã, neste domingo (13), após sua apresentação no Futebol da Esperança, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Em mensagem enviada para Leo Dias, lida pelo jornalista no programa Fofocalizando, do SBT, Xuxa disse que a agressora queria “aparecer”.

"Se falarmos, ela terá mais espaço e, assim, mais gente que quer aparecer terá essa atitude. Ela já foi nesse intuito de me desrespeitar para aparecer", falou a apresentadora.

O que aconteceu

Na saída do estádio, após seu show no intervalo do Futebol da Esperança – jogo solidário ligado ao Criança Esperança – , Xuxa resolveu baixar o vidro do carro para cumprimentar e tirar fotos com os fãs.

Em dado momento, uma mulher, que estava entre as pessoas que abordava Xuxa, enfiou a mão dentro do carro e tentou puxar a apresentadora pelo braço, o que a irritou.

Em seguida, percebe-se Xuxa limpando o rosto com a manga de sua blusa, o que foi visto imediatamente como uma reação a um cuspe que recebeu da mulher.

Com isso, um tumulto se estabeleceu, e Xuxa, visivelmente incomodada, encerrou a interação com os fãs, deixando o local.





QUE HORROR! Uma pessoa que se dizia “fã” cuspiu no rosto da Xuxa enquanto ela tirava fotos com fãs na saída do estádio do Corthians onde tinha acabado de fazer um show beneficente para Criança Esperança. pic.twitter.com/u2njh4WHw4 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) October 14, 2024

