televisão Xuxa volta à Globo após uma década com quadro sobre adoção de animais no Fantástico Atração, que está no início das gravações, deve ser exibida no ano que vem e abordará passo a passo do resgate de pets abandonados, com entrevistas com especialistas

Xuxa está com um novo projeto em produção para a TV Globo. Após uma década sem um programa fixo na emissora, ela voltará com um quadro sobre adoção de animais no Fantástico, que será exibido no ano que vem.



Em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (3), a apresentadora diz estar ainda no início das gravações e aparece em sua casa interagindo com diversos animais.

“Estou aqui em casa gravando o primeiro dia do meu novo quadro no Fantástico, onde vou convidar vocês a conhecer o mundo animal de uma maneira bem diferente, para tocar o coração de vocês e, quem sabe, (inspirá-los) a adotar um filhinho de pelo ou de pena. Vem comigo”, diz Xuxa.

De acordo com a emissora, o quadro contará com entrevistas com especialistas na temática e deve abordar ainda a realização de ações de resgate e como é feito o tratamento de cães abandonados. “Você vai acompanhar todo o processo até que os pets recebam um novo lar”, diz a legenda da publicação.

Ao Fantástico, Xuxa ainda fala sobre a volta à emissora depois de dez anos. A última atração comandada pela apresentadora na Globo era o TV Xuxa, que foi encerrado em 2014.

“Voltar à Globo fazendo alguma coisa para as crianças era o que todo mundo imaginava, mas voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal, algo que eu nunca fiz e queria muito fazer”, diz ela.

