MÚSICA Zeca Baleiro e Wado se apresentam em dezembro no Teatro do Parque Dupla sobe ao palco para o show "Coração Sangrento"; ingressos estão à venda

Entre violões e guitarras, o palco do Teatro do Parque, no próximo dia 13 de dezembro, será da dupla Zeca Baleiro e Wado, com o show "Coração Sangrento" - em noite de lançamento do álbum homônimo.



Com ingressos a partir de R$ 80 no Sympla, a apresentação traz à tona uma parceria que já vem de longa data, quando o maranhense Baleiro se deparou com a arte de Wado - artista nascido em Florianópolis, mas radicado em Maceió.

"Seu universo estético particular, com melodias líricas e às vezes tomadas de certa estranheza, sua poesia crua e visceral, e seu despudor de passear por muitos mundos musicais, do axé ao samba, do rock à bossa, me chamaram a atenção”, relembra Zeca Baleiro.

Novo disco

e singles

Para o show no Recife, além de canções do novo álbum - que tem lançamento marcado para 1º de novembro, nas plataformas digitais - os singles (já lançados) "Dia de Sol" e "Alma Turva" também integram o repertório.









Parcerias musicais dos dois artistas, ao longo do tempo, a exemplo de "Zás" e "Si Próprio", além de clássicos de ambos como "Telegrama" e "Quase Nada", de Zeca, e "Pavão Macaco" e "Melhor", de Wado, completam o set list da noite.

“Eu li numa revista IstoÉ de 2002, estupefato, que Zeca gostava do meu trabalho. A partir disso eu o procurei num show em Maceió e vide nossa verve e paixão por copos e bons assuntos, nos tornamos imediatamente amigos”, conta Wado, sobre como se deu seu encontro com Baleiro.



"Coração Sangrento"

O novo trabalho dos dois artistas vem da culminância de um processo criativo iniciado ainda durante a pandemia.



Produzido por Baleiro, Wado e Sérgio Fouad, o álbum "Coração Sangrento" traz canções inéditas, nascidas em um período de isolamento social que proporcionou aos artistas tempo e espaço para novas composições.

Serviço

Show de Zeca Baleiro e Wado, "Coração Sangrento"

Quando: 13 de dezembro, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

