aniversário Zélia Duncan madruga para corrida de celebração de seus 60 anos e dá dicas: 'não coma demais' Cantora faz show após maratona com convidadas e lembra participantes de usar a pulseirinha do evento: 'se não vai ter que cantar 'Catedral' na entrada', brinca

A cantora Zélia Duncan levantou cedo neste domingo (4), por uma boa causa: a artista celebra seus 60 anos com uma corrida ao lado de mulheres, em São Paulo. Depois da chegada, Zélia sobe ao palco, às 11h, para um show com as convidadas Fernanda Abreu e Liniker.

No início da manhã, por volta das 6h, a cantora publicou um vídeo em suas redes sociais com dicas para quem vai participar da #ZD60.

"Bom dia para você que já acordou, que já está com a roupinha de correr. Eu estou com meu bonezinho da sorte, que eu corri minha maratona em 2010", disse a cantora, animada. "Cantei ontem, amei o show, tenho mais dois shows hoje, mas antes, a corrida", continuou.

Zélia ainda deu dicas para o café da manhã ideal antes da atividade: "não coma nada que você não está acostumado a comer. Pão é uma boa, um carboidrato, uma proteína, não coma demais para curtir sua corrida", sugeriu.

A cantora ainda lembrou às corredoras de levar a pulseira que vinha no kit: "bota logo no pulso para não ser barrada, se não vai ter que cantar 'Catedral' na entrada", brincou, aos risos. E mandou um recado aos amigos que disseram que iam caminhar a encontrava lá para bater papo: "não, caminha focado, sem ficar conversando muito, porque na volta vai ser a maior social".

Entre a chegada a o início do show, a cerimônia terá troféu e participação do DJ Zé Pedro, contou a cantora. A 1ª edição da #ZD60 foi pensando em apoio à causa da saúde mental das mulheres. A renda das inscrições será 100% revertida para a ONG Cruzando Histórias, que tem foco no acolhimento e empregabilidade de mulheres sem trabalho e renda.

