Ginástica artística Preta Gil, Grazi Massafera e Zélia Duncan comemoram medalha inédita do Brasil na ginástica Equipe das atletas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira levaram país pela primeira vez ao pódio na final por equipes

Dia de uma grande vitória para o esporte brasileiro nesta terça-feira (30). O quinteto formado pelas atletas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira fez história, levando o país pela primeira vez ao pódio na final por equipes da ginástica artística feminina. Famosas como Preta Gil, Taís Araújo, Grazi Massafera e Zélia Duncan comemoram nas redes.

Logo que houve a confirmação da medalha de bronze para a equipe brasileira, a cantora Preta Gil parabenizou as atletas. “Parabéns para as nossas meninas da ginástica que conquistaram essa medalha inédita! Vocês são incríveis”, ela escreveu no X (ex-Twitter).

A cantora Zélia Duncan também estava na torcida pelo time do Brasil e comemorou a medalha inédita conquistada na modalidade. Na mensagem, no Instagram, ela ainda agradeceu Daiane dos Santos, hoje comentarista da Olimpíada na TV Globo, pela trajetória na ginástica.

“Meninas brasileiras, orgulho de um país inteiro, que precisa tanto delas pra seguir e viva Daiane dos Santos, que abriu tantos caminhos! Hoje somos medalha de bronze de equipe, inédita para a história da ginástica brasileira! Eu choro sim, adoro chorar de alegria”, ela disse.

Por meio dos stories, do Instagram, a apresentadora Patrícia Poeta se sensibilizou ao ver Daiane chorando pela conquista brasileira.

“Confesso que também me emocionei”, disse em um vídeo.

As atrizes Taís Araújo, Juliana Paes e Grazi Massafera também comemoraram o feito. A apresentadora e jornalista Maria Beltrão ainda postou um story pulando enquanto a equipe brasileira também celebrava a medalha: “É bronze”, disse ela.

