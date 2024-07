Ginástica artística comanda a programação olímpica desta terça-feira (30)

A- A+

O quinto dia da Olimpíada de Paris terá o primeiro grande embate por medalha entre Rebeca Andrade e Simone Biles na Ginástica Artística. Nesta terça-feira (30), acontece a decisão por equipes femininas e o Brasil é um dos favoritos a conquistar um lugar no pódio, a partir das 13h15.

Somando 166.499 pontos, o Brasil terminou a etapa da classificação da ginástica artística na quarta posição, atrás apenas de Estados Unidos, Itália e China. A diferença de pontos do time brasileiro para as italianas e chinesas foi de apenas 0.4 pontos, terminando praticamente empatadas.

Vamos de ordem para a final por equipes feminina?!



Paralelas

Lorrane Oliveira

Flávia Saraiva

Rebeca Andrade



Trave

Júlia Soares

Flávia Saraiva

Rebeca Andrade



Solo

Júlia Soares

Flávia Saraiva

Rebeca Andrade



Salto

Jade Barbosa

Jade Barbosa

O conjunto composto por Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane dos Santos chega bem credenciado com a conquista da medalha de prata no Mundial de Ginástica de 2023, disputado na Bélgica.

A estratégia para a final será a utilização de Rebeca Andrade e Flávia Saraiva em todos os quatro aparelhos, a diferença estará apenas na terceira atleta que irá compor na disputa. Lorrane dos Santos começa a disputa nas paralelas; Júlia Soares estará nas disputas da trave e no solo; e Jade Barbosa entra na disputa do salto.

Já na disputa do tiro com arco, Marcus D’Almeida começa a disputa das eliminatórias. Número um do ranking mundial, o carioca terá o ucraniano Mykhailo Usach. A disputa inicia a partir das 8h18.

Quarta colocada na disputa do K1 na Canoagem Slalom, Ana Sátila agora começa a remar na disputa do C1. Agora a atleta terá uma canoa como embarcação e o remo com apenas uma pá. A eliminatória começa às 10h.

Ana Sátila já está preparada para a disputa da semifinal! Vamos com tudo!



Andrea Leibovitc#TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/Bk3X6QEXy7 — Time Brasil (@timebrasil) July 28, 2024

Vindo de derrota na rodada anterior, a seleção brasileira feminina de handebol tem um grande desafio para retomar o caminho das vitórias. O adversário de hoje será o time da casa, a França, que além de jogar com o apoio da torcida, também carrega a marca de ser o atual time campeão olímpico e mundial. O duelo começa às 14h em Paris.

Brasil 24 x 25 Hungria



As Leoas foram derrotadas pela Hungria no finalzinho da partida.



Cabeça erguida, guerreiras! Vamos em frente!



As Leoas foram derrotadas pela Hungria no finalzinho da partida.

Cabeça erguida, guerreiras! Vamos em frente!

Outra equipe brasileira que busca recuperação é a masculina de basquete. Depois de perder para a França de Wembanyama, o Brasil agora encara a Alemanha, atual campeã mundial. A equipe de Bruno Caboclo & cia entra em quadra às 16h, em Lille.





Marcelinho Huertas, nosso capitão, compartilha suas expectativas para o confronto contra a Alemanha, amanhã (30/07), às 16h

Programação Olímpica - 30/07

3h - Triatlo - Miguel Hidalgo e Manoel Messias

4h30 - Remo - Beatriz Cunha

5h - Judô - Guilherme Schimidt x Edi Sherifovski - Macedônia do Norte

5h - Judô - Ketlyn Quadros x Cristina Cabana - ESP

5h - Tênis de mesa - Vitor Ishyi x Dimitrij Ovtcharov - ALE

5h10 - Remo (quartas de final) - Lucas Verthein

6h - Hipismo (adestramento individual) - João Victor Marcari

6h - Natação - Nicolas Albiero (200m borboleta)

6h - Tênis de mesa - Hugo Calderano x Alvaro Robles - ESP

6h15 - Natação - Marcelo Chierighini e Guilherme Caribé (100m livre)

6h44 - Natação - Beatriz Dizotti (1500m livre)

6h16 - Boxe - Michel Trindade x Alejandro Claro - CUB

7h - Vôlei de Praia - André e George x Diaz e Alayo - CUB

7h26 - Tiro com Arco - Ana Luiza Caetano x Zana Pintaric - Eslovênia

8h08 - Natação - Revezamento 4x200m livre masculino

8h18 - Tiro com arco - Marcus D’Almeida x Mykhailo Usach - UCR

8h30 - Tênis - Monteiro e Wild x Krajicek e Ram - EUA

9h17 - Vela (Windsurf) - Mateus Isaac

9h50 - Badminton - Ygor Coelho x Jeon Hyeok Jin - COR

10h - Canoagem Slalom (C1) - Ana Sátila

10h11 - Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo Bala Loka

10h45 - Vela (49er FX) - Martine Grael e Kahena Khunze

11h - Canoagem Slalom (K1) - Pedro Gonçalves

11h - Vôlei de Praia - Carol e Barbara x Paulikiene e Raupelyte - LIT

11h35 - Vela (49er) - Gabriel Simões e Marco Grael

12h - Rugby Sevens - Brasil x Japão (disputa de 9º lugar)

13h15 - Ginástica Artística - Final equipe feminina

14h - Handebol - Brasil x França

14h - Surfe - Gabriel Medina x João Chianca*

15h48 - Boxe - Wanderley Holyfield x Cedrick Belony-Duliepre - Haiti

16h - Basquete - Brasil x Alemanha

16h - Vôlei de Praia - Duda e Ana Patrícia x Liliana e Paula - ESP

16h24 - Surfe - Oitavas e quartas de final (feminino)*

16h36 - Boxe - Tatiana Chagas x Im Aeji - COR

18h48 - Surfe - Semifinais (masculino)*

20h - Surfe - Semifinais (feminino)*

21h12 - Surfe - Disputa de bronze (masculino)*

21h53 - Surfe - Disputa de bronze (feminino)*

22h34 - Surfe - Disputa de ouro (masculino)*

23h15 - Surfe - Disputa de ouro (feminino)*

* A depender da confirmação do comitê organizador



