A- A+

Movimentação econômica 13º salário deve injetar R$ 9,4 bilhões na economia do Estado, segundo dados do DIEESE Cerca de 3,2 milhões de pernambucanos devem receber o benefício, representando 3,5% do total dos beneficiários no País

Neste ano, o pagamento do 13º salário deve injetar R$ 9,4 bilhões na economia de Pernambuco, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômicos (DIEESE). Cerca de R$ 3,2 milhões de pernambucanos receberão o benefício, o montante representa 2,9% do total de valores recebidos pelos beneficiários no Brasil e 18,5% do montante distribuído na Região Nordeste.

Os valores, que devem impulsionar as vendas no fim do ano, equivale a 3,3% do PIB estadual. Segundo o DIEESE, a estimativa média do pagamento do benefício por cidadão é de R$ 2.455. A primeira parcela do 13º deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro.

Perfil

Além do valor proveniente do benefício trabalhista, a pesquisa também projetou o regime dos recebimentos do 13º em Pernambuco. Os empregados formalizados correspondem a 63% (R$ 5,9 bilhões) e os beneficiários do INSS são 21,5% (R$ 2 bilhões). Em terceiro lugar, ficam os aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), do Estado e seus municípios, que somam 15,5%, cerca de R$ 1,5 bilhões.

Nordeste

Na Região Nordeste, os empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários representam 59%, enquanto pensionistas e aposentados dos Regimes Geral e Próprio do Estado e municípios equivalem a cerca de 41%. O emprego doméstico com carteira assinada responde por 1,4% do total de pessoas que devem receber o 13º salário.

Veja também

Brasil Corte no orçamento não vai impactar Bolsa Família, diz ministro