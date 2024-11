2° edição do Movimenta Indústria PE acontece nesta quinta-feira (28)

A- A+

Nesta quinta-feira (28), o Parqtel sediará a segunda edição do Movimenta Indústria PE, evento que promove a inovação e o debate sobre os avanços e perspectivas da indústria pernambucana. O encontro, que será realizado no Parqtel, localizado no bairro da Várzea, das 8h às 17h15, contará com uma programação rica em painéis de discussões entre startups, representantes do Governo e do setor industrial, e o lançamento de um edital de fomento de empresas de base tecnológica, além de um evento de matchmaking para discutir as potenciais soluções para os desafios do setor.

O evento, realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE), foi projetado para promover um alto nível de interação e colaboração entre os participantes. Haverá uma ilha de startups, apresentações de pitch e uma dinâmica de pitch reverso, onde indústrias locais exporão seus desafios para startups, incentivando soluções criativas e personalizadas.

“Esse nível de engajamento e colaboração em um único dia, em um ambiente especializado e voltado especificamente para a indústria, é algo que não encontramos em nenhum outro evento do setor na nossa região”, destaca a diretora de Avanço Tecnológico da SECTI, Teresa Maciel.

As inscrições para o Movimenta Indústria seguem abertas e podem ser feitas no site oficial do evento.

A programação conta a presença de nomes como a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Vidal Montenegro, a gerente de Negócios Inovadores do Sebrae PE, Evelyne Labanca, o diretor de Inovação IPT, Levi Pompermayer Machado, o head de Inovação do Porto Digital, Fellipe Sabat, o consultor de inovação e estratégia e professor da UPE, Francisco Saboya, a diretora executiva de Inovação e Transformação Digital em Suape, Adriana Regina Martin, o diretor de Negócios do IATI, Paulo Gama, e o sócio diretor da Indústria Eletrônica Tron Controles Elétricos e diretor Regional da Abinee no Nordeste, Sérgio Fonseca Filho.

Outras ações

Com aporte total de mais de R$2 milhões, a Secti/PE e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia (Facepe) lançam durante o Movimenta Indústria PE o edital Compet Soluções 2024, iniciativa que visa ampliar a conexão entre Associações ou Cooperativas e Micro, Pequenas e Médias Empresas de Pernambuco para o desenvolvimento de tecnologia e inovação.

O edital almeja o desenvolvimento de soluções tecnológicas e ascensão de Associações ou Cooperativas com vocações nas áreas de Confecções e Moda, Gesso, Movelaria, Panificação, Saúde, Artesanato, Turismo e Cultura, Agricultura e Agropecuária.

Como parte da programação do Movimenta Indústria PE, a Usina Pernambucana de Inovação vai promover a edição Desafios.Day Indústria, evento de matchmaking vai reunir indústrias instaladas no Parqtel e empresas de base tecnológica de Pernambuco, participantes do evento, para discutir seus principais desafios e potenciais soluções, inserindo o Parque Tecnológico Industrial em um movimento de inovação aberta dinâmico, apostando na expertise das startups pernambucanas.

