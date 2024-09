A- A+

EUROPA A exemplo de Paris, Madri vai proibir aluguel e tirar patinetes elétricas das ruas Prefeitura da capital espanhola alega que veículos estão obstruindo as calçadas

A prefeitura de Madri, capital da Espanha, vai proibir o compartilhamento de patinetes elétricas a partir de outubro. A cidade agora se junta a Paris ao retirar os veículos de suas ruas e respondendo a reclamações de que eles estavam obstruindo as calçadas.

“Nossa prioridade é a integridade física e a segurança dos cidadãos de Madri. Revogamos a autorização das empresas de aluguel de patinetes nas ruas da cidade”, disse o prefeito José Luis Martínez-Almeida em uma mensagem no X, após o governo municipal anunciar a medida.

De acordo com o comunicado do governo local, as empresas que alugam patinetes não cumpriram os requisitos, incluindo oferecer serviço para toda a cidade, além de não possuírem cobertura de seguro e tecnologias que impeçam a circulação ou o estacionamento em áreas proibidas.

Em 2023, os eleitores de Paris optaram por proibir as patinetes elétricas compartilhadas em toda a cidade em um referendo, apoiando os funcionários municipais que afirmaram estar frustrados com o uso do espaço público pelos operadores e com os acidentes relacionados às patinetes.

A votação fez da capital francesa a maior cidade a expulsar as operadoras de patinetes de aluguel. O conselho municipal de Melbourne votou no mês passado para proibi-las no distrito comercial central, afirmando que elas representavam um risco à segurança pública.

No ano passado, Madri concedeu à Lime, Dott e Tier Mobility um contrato de três anos para oferecer até 6 mil patinetes na cidade, mas as três empresas agora terão que removê-los. O governo afirmou que um dos principais problemas com o aluguel de patinetes na cidade tem sido o estacionamento irregular em locais não autorizados.

A Lime discordou da decisão do governo de Madri e informou que recorrerá após receber uma notificação oficial, segundo um comunicado. A Dott preferiu não comentar.

Veja também

Loterias Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 40 milhões