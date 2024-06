A- A+

Negócios A felicidade como estratégia nos negócios é tema de encontro de lideranças empresariais no Recife O evento acontece no próximo dia 17, no shopping Riomar

O CEO Fórum 2024, evento realizado pela Amcham/PE, reunirá lideranças empresariais locais e nacionais no shopping RioMar, na próxima segunda-feira (17), para discutir a integração da felicidade nos negócios. A instituição visa promover palestras sobre a relevância do bem-estar e da realização pessoal no ambiente corporativo junto a representantes do setor público e privado.

Diante de casos de Burnout, transições de carreira, cenário pós-pandemia e conflitos geracionais, é possível associar positivamente o trabalho à felicidade? A resposta é positiva para uma grande parte das lideranças empresariais que vêm encontrando no investimento em felicidade corporativa, uma estratégia eficiente para promover o bem-estar entre os colaboradores.

A edição regional do CEO Fórum 2024 vem para debater o tema como estratégia para otimização dos negócios, sobre um recorte pernambucano do assunto, que já vem sendo discutido nacionalmente. Além disso, os palestrantes deverão apresentar dados de cases da felicidade corporativa na prática.

O evento ainda contará com a apresentação da pesquisa Panorama de Lideranças 2024, realizada pela Amcham em parceria com a Humanizadas.br, que entrevistou 780 líderes empresariais de todo o Brasil. No estudo, 94% das lideranças acreditam que há uma relação positiva entre bem-estar, motivação e produtividade no trabalho.

Para Vinicius Kitahara, fundador da consultoria de felicidade corporativa Vinning, a ciência da felicidade já provou que pessoas felizes ficam menos doentes e trocam menos de emprego, são mais engajadas e produzem mais.

“É uma pauta do presente, e quem não a implementou já está atrasado.” afirma o consultor, que será um dos palestrantes do evento.

Palestrantes

O elenco de palestrantes do evento também conta com Aline Melo, gerente médica da Heineken Brasil, que apresentará o case da empresa, que está inovando ao implementar métricas para aferir a felicidade dos seus funcionários e utilizar os resultados para impulsionar os negócios.

O CEO Fórum terá a participação da CEO da Tie leadership e autora do best seller Return on Humanity, Phillipa White, que apresentará lições de liderança de todos os cantos do mundo com uma abordagem mais humanizada e voltada ao bem-estar e à saúde mental das pessoas.

Também estarão apresentando suas experiências bem sucedidas na felicidade corporativa: Javier Constant, presidente da Dow Brasil e América Latina; Luana Ozemela, Vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood; Patrícia Calfat, Diretora Latam do Youtube, e Charles Tokarski (Grupo Roayal).

