GRANDE RECIFE Rede de academias é flagrada furtando energia pela segunda vez no ano; gerentes são presos Operação da Neoenergia e Polícia Civil identificou a fraude em unidades de Paulista

Pela segunda vez no ano, a Neoenergia Pernambuco identificou desvios de energia elétrica em duas unidades de uma rede de academias em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



Segundo a concessionária, toda a energia não medida será cobrada de forma retroativa dos estabelecimentos.

O flagrante aconteceu na última terça-feira (9) em duas unidades da academia Top Fitness. Em maio, a Neoenergia Pernambuco havia flagrado um desvio de mais de 140 mil kWh, quantidade suficiente para abastecer mais de 1.160 residências por 30 dias.

Na ação, feita em parceria com a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), dois gerentes dos estabelecimentos foram detidos pela polícia.

"Sempre acompanhamos os clientes que são identificados com ligações irregulares por alguns meses para saber se o consumo está sendo medido da forma correta. Quando chegamos às duas unidades, constatamos a reincidência no furto de energia junto com a polícia", relata o supervisor da Neoenergia Pernambuco, Fábio Muniz.

A Neoenergia Pernambuco reforça que desvio de energia é irregular e configura crime.



Outro fator importante nesse tipo de crime, destaca a concessionária, é o impacto desse tipo de ação no valor da conta de energia.

"No final, todos terminam pagando. Por isso é importante denunciar e não ser conivente com esse tipo de ação", conclui Muniz.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a academia para saber se a rede fará algum esclarecimento sobre o caso e aguarda retorno.

Como denunciar?

Relatos de ligações clandestinas ou furto de energia por fraude no medidor, podem ser feitos à Neoenergia Pernambuco por meio do 116. A identidade será mantida em sigilo, garante a distribuidora.

