Acionista minoritário da Americanas é diluído a 1% mas compra mais 200 mil ações

Maior acionista minoritário da Americanas, o empresário Barros Melo Neto viu sua participação na varejista ser diluída de 12,5% para menos de 1% com o aumento de capital, aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho de Administração da varejista.

Com isso, ele perde o posto que ostentava, mas segue acreditando no futuro da companhia, conforme informou ao GLOBO. Sinal disso é que ele comprou mais 200 mil ações na última quarta-feira, quando o papel estava cotado a R$ 0,77. Desembolsou cerca de R$ 154 mil.

"Vou ser diluído no poder de decisão, mas não na realização. Comprei mais 200 mil ações da companhia a R$ 0,77 cada uma, chegando a 113,5 milhões de ações. Continuo acreditando na companhia e nos gestores ", disse ele.

Aos 44 anos e pai de quatro filhos, o empresário de Olinda, em Pernambuco, ainda segue sendo o maior acionista pessoa física da companhia. Fã do trio fundador de grandes empresas pelo mundo, como a AB Inbev (dona da cervejaria Ambev no Brasil), o empresário lembra que vem comprando os papéis da Americanas no último ano e meio.

Estou convicto das compras que fiz. Já havia comprado 300 mil ações na semana passada. Não estou preocupado por ter menos de 1% das ações da companhia - afirmou ele, lembrando que haverá um agrupamento ainda dos papéis no próximo mês, na proporção de 100 para 1.

Oriundo de uma família que investe em educação em Pernambuco, Inácio Neto, que já foi vereador entre 2008 e 2012 pelo PSB em Recife, alcançou o marco de 113 milhões de ações no último dia 12 de julho.

Neto iniciou as operações da Faculdade de Medicina de Olinda (FMO) em 2015, que já é a maior do estado e está entre as 102 melhores do Brasil. Além disso, abriu o Instituto Maria, que é ligado à faculdade e atende crianças com Síndrome de Down. Em 2019, fundou o Colégio Ecolar, também localizado em Olinda, com foco na educação infantil e no ensino fundamental 1.

Além do setor educacional e do investimento na Americanas, o empresário lembra que também é proprietário de uma pequena construtora que está finalizando a construção de 32 apartamentos.

