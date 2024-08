Ações na Bolsa de Valores de Tóquio caem 7% após dados de emprego nos EUA e temor de recessão

A- A+

As ações da Bolsa de Valores de Tóquio caíram mais de 7% nas negociações da manhã desta segunda-feira (hora local), pressionadas pela recuperação do iene e pelos dados fracos sobre o emprego nos EUA, que gerou temores de uma recessão.

O índice de referência Nikkei 225 caiu 7,03%, ou 2.523,23 pontos, para 33.386,47, enquanto o índice mais amplo Topix perdeu 7,49%, ou 190,01 pontos, para 2.347,59.

O mercado de trabalho dos EUA desacelerou mais do que o esperado em julho, com a taxa de desemprego nos 4,3%, a mais elevada desde outubro de 2021, segundo dados divulgados sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.





Entretanto, a moeda japonesa, o iene, fortaleceu-se na segunda-feira, ultrapassando a marca de 145 por dólar pela primeira vez desde janeiro, depois de o Banco do Japão (central) ter aumentado as taxas de juro na semana passada.

O dólar americano foi negociado a 144,77 ienes na manhã de segunda-feira.

No início de julho, o iene atingiu um dos seus pontos mais fracos desde 1986, sendo negociado a 162 por dólar.

