Mercado Imobiliário Mercado Imobiliário: Ademi-PE realiza encontro semanal com associados na sede da instituição A temática principal será a "Estratégia Interfederativa de Resultados para o Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Recife"

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza, nesta terça-feira (12), a partir das 12h, a agenda semanal com os associados.

O evento acontece na sede da Associação, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

No encontro, a temática principal será a "Estratégia Interfederativa de Resultados para o Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Recife".

Temática

No Recife, a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem), juntamente com instituições públicas nos três níveis de governo e a sociedade civil, elaborou o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI-RMR).

O objetivo é estabelecer, com base em processo permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento urbano dos 14 municípios que integram a Região Metropolitana da capital pernambucana. A Condepe/Fidem atua na coordenação deste processo de governança metropolitana interfederativa.

Participantes

Para discutir as ações elencadas e em andamento para a RMR, algumas inclusas no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o evento conta com a participação de Sandro Guedes, coordenador Ademi/CPUL e Assessor Técnico da Ademi-PE.

Uma equipe da Agência Condepe/Fidem também participa do encontro. Entre os convidados, a Ademi-pe destaca a presença de Fátima Lacerda, atual presidente em exercício da Condepe/Fidem, além dos diretores de Governança Metropolitana Interfederativa, Cláudio Manguinho; de Gestão Administrativa e Financeira, Marcos Luís Lira; e a chefe de Gabinete, Andréa Borba Rauber.

“Temos a satisfação de receber Fátima Lacerda em seu primeiro evento público após a sua nomeação como presidente em exercício da prestigiada Condepe/Fidem”, destaca Rafael Simões, presidente da Ademi-PE.

Veja também

