Energia Solar Adoção de energia solar residencial aumenta 51% em Pernambuco Linhas de financiamento que cobrem até 100% do valor do projeto têm levado ao aumento da adesão dos consumidores

Pernambuco registra aumento de 51% na adoção de energia solar residencial, elevando-se ao terceiro lugar na região Nordeste. Esse crescimento, observado entre abril de 2023 e abril de 2024, é atribuído, em grande parte, às oportunidades de financiamento que cobrem até 100% do investimento necessário.

Esse impulso está impulsionando a transição energética na região, tornando mais acessível para os consumidores adotarem sistemas de energia solar em suas residências.

A capacidade instalada de energia solar fotovoltaica de pequena escala em Pernambuco, que abrange principalmente instalações nos telhados das residências, aumentou significativamente, passando de 566 megawatts em 2023 para 856,7 megawatts em 2024.

Além disso, Pernambuco se destaca como o sétimo maior produtor de energia solar em usinas de grande porte no país, com uma capacidade total de 5.500 megawatts, incluindo operações, construções e projetos já aprovados para exploração.

Segundo Ana Paula Medeiros Vieira, Coordenadora de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste, o aumento da procura por esse tipo de financiamento está ligado aos benefícios do empréstimo, como taxas de juros competitivas, análise de crédito simplificada e ausência de burocracia.

“O financiamento para nossos associados (pessoas que possuem conta no Sicredi) cobre até 100% do valor do projeto, com prazos de pagamento flexíveis de até 10 anos, dependendo da política de cada cooperativa, e inclui assessoria especializada para apoio no processo”, afirma a especialista.

A crescente conscientização sobre sustentabilidade e a busca por economia de recursos naturais têm impulsionado essa tendência, refletida em um aumento de cerca de 30% na procura por financiamento solar nos últimos anos.

Além de contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa, a energia solar oferece vantagens econômicas, como redução de custos na conta de energia e a possibilidade de venda do excedente de energia gerada.

Com a disponibilidade consistente dessa fonte de energia em Pernambuco e seu retorno garantido como investimento, a energia solar emerge como uma das opções mais competitivas no país.

“Para que o associado tenha segurança sobre a viabilidade do seu projeto, o Sicredi disponibiliza uma equipe de especialistas em energia solar para ajudar a escolher a melhor opção conforme as necessidades energéticas individuais”, conclui Ana Paula Medeiros Vieira.

