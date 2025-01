A- A+

BALANÇO Aeroporto dos Guararapes registra recorde histórico de movimentação de passageiros em 2024 Performance reflete o fortalecimento do turismo em Pernambuco, com o Estado se consolidando como um destino atrativo, segundo a Secretaria estadual de Turismo e Lazer

O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre encerrou o ano de 2024 com uma marca histórica: a maior movimentação de passageiros de sua história.

Conforme dados divulgados pela AENA, compilados pelo Observatório de Turismo de Pernambuco, setor da Secretaria de Turismo e Lazer e Empetur, o terminal recebeu 9,6 milhões de passageiros ao longo do ano, consolidando sua posição como um dos principais hubs de conectividade do Brasil.

“O Aeroporto dos Guararapes segue como um ativo estratégico para o desenvolvimento econômico e turístico de Pernambuco, impulsionando o fluxo de pessoas e fomentando novas oportunidades de negócios na região”, destacou o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery,.

Para o secretário, esses indicadores apontam para uma tendência significativa no fluxo de passageiros. "A expressiva quantidade de indivíduos que transitaram pelo Aeroporto do Recife durante esse período destaca a relevância da região como hub de conectividade”, completou.

Os números indicam um crescimento em relação a diferentes períodos anteriores. Em dezembro de 2024, houve um aumento de 9,91% na movimentação total de passageiros em comparação a dezembro de 2019, e um crescimento de 4,27% em relação a dezembro de 2023.

O crescimento de novembro para dezembro de 2024 foi de 8,81%. Considerando o acumulado de janeiro a dezembro de 2024, houve um aumento de 10,09% em comparação a 2019 e um crescimento de 6,05% em relação a 2023.

O recorde reflete o fortalecimento do turismo em Pernambuco, com o estado se consolidando como um destino atrativo tanto para visitantes nacionais quanto internacionais, segundo a estadual Secretaria de Turismo e Lazer. A ampliação da malha aérea e a qualidade da infraestrutura aeroportuária tmbém podem ter contribuído para os resultados positivos.

Os dados da mais recente Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), com recorte do Índice da Atividade Turística (IATUR), divulgados pelo IBGE, reforçam o cenário positivo. No período de janeiro a novembro de 2024, Pernambuco apresentou um crescimento de 4,1% no volume e de 9,9% na receita, quando comparado ao mesmo período de 2023.

Em relação a 2019, o volume teve um aumento de 5,6%, enquanto a receita apresentou um crescimento expressivo de 41,0%, reafirmando a consolidação do setor turístico no estado.

Os números poistivos também devem estar relacionados a uma combinação de fatores, incluindo o aumento da oferta de voos, a melhoria da infraestrutura e as estratégias de promoção do estado como um destino atrativo para turistas nacionais e internacionais.

