AGE participa de reunião técnica do Consórcio Nordeste, BNDES e Sudene

Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) participou, na última terça-feira (6), da reunião técnica promovida pelo Consórcio Nordeste, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O encontro aconteceu para identificar investimentos nas cadeias produtivas da região, além de articular meios para otimizar a oferta de crédito.

A diretora-presidente da AGE, Angella Mochel, com representantes de agências de fomento dos estados do Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas, compartilhou suas experiências no painel “Contexto Econômico e Cadeias Produtivas nos Territórios do Nordeste”.

“Pernambuco tem uma realidade diferente dos outros estados, com um volume significativo de trabalhadores informais que solicitam crédito. Então, nosso foco, como instituição financeira estatal, é atuar mais próximo dessas pessoas, pensando uma política pública de fortalecimento da formalidade, empoderando empreendedores de maneira propositiva”, afirmou Angella.

Ela também destacou o trabalho da AGE em segmentar as linhas de crédito de acordo com as características socioeconômicas de cada região do estado, a exemplo do que vem sendo feito no polo gesseiro do Araripe, em parceria com a Copergás.

“Estamos mapeando essas oportunidades e fazendo tratativas específicas para cada realidade. Acreditamos que, assim, teremos uma atuação mais assertiva na promoção do crescimento econômico de Pernambuco”, comentou.

Desenvolvimento

A diretora de Operações e Negócios, Ivete Lacerda, também acompanhou a programação, que faz parte de uma agenda que visa aproximar o setor produtivo das linhas de financiamento.

Gestores públicos, bancos públicos federais e equipes técnicas das instituições envolvidas discutiram a construção de rumos mais assertivos para o desenvolvimento do Nordeste, visando a ampliação de investimentos e o aumento da geração de emprego e renda.

