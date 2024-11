Agência de Empreendedorismo de Pernambuco oferta linhas de crédito para o final de ano

A- A+

Para quem deseja empreender nas festividades de final de ano, a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE-PE) oferta linhas de crédito voltadas para cada tipo de negócio. A partir da Agência, o empreendedor pode conseguir capital de giro para investir na marca e crédito orientado.

Segundo a diretora-presidente da AGE-PE, Angella Mochel, os festejos são importantes para movimentar as vendas. Ela destacou o papel da Agência no suporte a esses empreendedores.

"Não somente a data do Natal em si, mas o Réveillon, os encontros de fim de ano e até a programação das férias escolares pode ser uma oportunidade para alavancar a marca. Em todo período é possível criar ou aproveitar uma janela de oportunidade, e nós damos justamente o empurrãozinho que faltava para que o empreendedor não perca sua chance", explicou.

Critérios

Para ter acesso às linhas de crédito ofertadas pela AGE-PE, é necessário ser residente e estar empreendendo no território do Estado de Pernambuco, possuindo pelo menos seis meses de faturamento comprovado.

O crédito pode ser obtido por empreendedores, MEIs (Microempreendedor Individual) e também para os não formalizados (pessoa física).

Valores

Para quem é empreendedor informal, o recurso financiado pode chegar a R$ 3 mil. Como MEI, é possível conseguir até R$ 21 mil. Já as MEs (Microempresa) ou EPPs (Empresa de Pequeno Porte) podem ter acesso a até R$ 3 milhões para investir no negócio.

Produção

A fundadora, artesã e vendedora da Amélia Bastos Flores Secas, Amélia é uma das empreendedoras e clientes da AGE-PE com produtos rentáveis nesta época do ano.

Segundo ela, a produção dos arranjos natalinos já começa no início de novembro, com uma coleção especial que deve ser lançada entre 10 e 15 de novembro.

"Os mini buquês e as mini guirlandas para enfeitar as árvores estão entre as principais pedidas", pontuou.

