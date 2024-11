Agrinordeste: Feira gratuita voltada para o agronegócio começa no Cecon; confira detalhes

A- A+

Com produtos do campo e atrações voltadas para moda, gastronomia e tecnologia, além de palestras, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe) realiza a 31ª edição da Agrinordeste, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

O evento começou nesta quinta-feira (7), e segue até o domingo (10), das 10h às 21h. A Agrinordeste conta com cerca de 300 expositores de todo o Nordeste.

A expectativa é de que mais de 30 mil pessoas visitem a Feira ao longo dos quatro dias.

"O Sebrae tem o hábito de fazer ao fim do evento uma pesquisa de satisfação com os expositores e, nos últimos anos, de 95% a 100% é o grau de satisfação com a Agrinordeste. Há uma programação técnica, gastronômica, de moda, esportiva, são várias ações que se desenvolvem dentro da Agrinordeste", disse o presidente da Faepe, Pio Guerra.

Presidente da Faepe, Pio Guerra. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Este ano, a Feira conta com a Carreta Agro pelo Brasil, que estaciona em Pernambuco pela primeira vez. Com 98 m² e capacidade para cerca de 20 visitantes simultâneos, a atração é um ambiente multifuncional. Dentro do espaço, os presentes podem assistir apresentações imersivas do tema "Terra, Ciência e Alimento", utilizando projeções nas paredes e no piso do veículo.

Além disso, foi montado um estúdio de podcast para entrevistas com especialistas do setor do agronegócio. Na parte externa do veículo serão oferecidos atendimentos à saúde com testes de glicemia (diabetes); aferição de pressão arterial; índice de massa corporal (IMC); circunferência abdominal e as vacinas para Influenza e Covid.

Na Carreta Agro pelo Brasil, os visitantes podem assistir apresentações imersivas do tema "Terra, Ciência e Alimento". Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

A Agrinordeste também segue com as atrações tradicionais: Feira de Produtos do Campo; Festival Gastronômico Sabor do Campo; Espaço Moda Agro e a Arena com demonstrações de drones, equinos e oficinas práticas sobre o cuidado de animais de estimação.

Norcana

Para os interessados no setor sucroalcooleiro, a 11ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana) acontece durante a Agrinordeste. O evento destaca as últimas inovações da área com estandes de insumos, equipamentos e máquinas voltadas para o setor.

Também acontecem palestras com especialistas locais e nacionais com temáticas que tratam de manejo, mercado e legislação do setor canavieiro. A Norcana é realizada pela Associação de Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) e o Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar no Estado de Pernambuco (Sindicape), com apoio da Faepe.

Sebrae

Apoiador oficial da Feira, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE) garantiu que mais de 500 pequenos produtores de todas as regiões de desenvolvimento participem da Feira. Segundo o superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra, a Agrinordeste é uma Feira que tem grande relevância para a economia do Estado.

"O Sebrae traz caravanas de todo o Estado, produtores e pessoas envolvidas no agro, também participa com palestras e conferências. Estamos com um estande que mostra as opções que o Sebrae tem para o setor, e além disso a gente participa ativamente dos treinamentos e das capacitações que são ofertadas aqui", pontuou Murilo Guerra.

Superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Expositores

Com uma equipe de 10 mulheres, a Associação das Mulheres da Roça, de Aliança, da Zona da Mata Norte do Estado, produz pratos como bolos, tortas, e farinhas a partir de alimentos produzidos em seus próprios sítios. Os produtos são vendidos por encomenda e em eventos como a Agrinordeste.

Segundo Maria Helena Severino, vice-presidente da Mulheres da Roça, as atividades do grupo começaram em 2018 com três integrantes.

"Fazemos tudo com o que a gente tem na nossa casa, na roça, porque a gente mora em sítio. Se a gente tem a macaxeira, trabalhamos com a macaxeira e fazemos bolo, torta, farinha, o pé-de-moleque, tudo com a macaxeira", disse.

A Associação das Mulheres da Roça é composta por 10 mulheres de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Com a renda adquirida a partir das vendas dos produtos, o objetivo é a construção de uma cozinha comunitária para a associação.

"Com a cozinha comunitária, vamos começar a trabalhar juntas porque ainda é individual. Cada uma na sua casa. E quando tem um evento grande, a gente se reúne em algum lugar", reiterou Maria Helena.

Há oito anos, o empresário Antonio Estèvez resolveu abrir a primeira franquia do Café Caramello no Nordeste, localizada no Recife.

A empresa é o primeiro creme de café do Brasil, originário do Espírito Santo.

É a sexta vez que Antonio participa da Agrinordeste. A expectativa é que, na Feira, as vendas cresçam de 20% a 25% em comparação com os resultados do ano passado.

"É uma das maiores feiras que a gente participa no Recife e a gente gosta muito de participar, tanto pela fluência de público, como pelo volume de negócios que gera", frisou o proprietário da franquia do Café Caramello no Recife. Empresária, Antonio Estèvez.

Há oito anos, o empresário Antonio Estèvez resolveu abrir a primeira franquia do Café Caramello no Nordeste, localizada no Recife. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Ao longo dos anos, Antonio viu o seu negócio expandir com a criação de uma fábrica da Café Caramello que atende outras franquias do Nordeste.

Além disso, ele está coordenando os projetos de implementação de fábricas internacionais da empresa.

"Depois da pandemia para cá, além dessa franquia distribuidora, somos também a fábrica que atende o Nordeste da Café Caramello. Além de estar no Brasil, a gente já abriu uma fábrica nos Estados Unidos. Eu sou a pessoa responsável pela implantação da fábrica internacional da empresa. Eu sinto muito orgulho, porque eu iniciei um negócio lá atrás, faz oito anos e hoje tem projeto de se fazer no mundo. Vamos também para a Europa, em Portugal e Espanha, e Dubai", comentou Antonio.

Veja também

ARCABOUÇO FISCAL RLA, indicador que limita despesas no Orçamento, fecha setembro em 7,82%, mostra Tesouro