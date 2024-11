Agronegócio: plataforma Neo Agro 4.0 impulsiona inovação e transformação digital no setor

A- A+

Para impulsionar a inovação e a transformação digital no agronegócio, com foco em fortalecer a cadeia produtiva no Nordeste, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) lançou, no Recife, a plataforma Neo Agro 4.0.



A ferramenta concentra dados e conecta diferentes atores do ecossistema de inovação, como empresas, governo, academia e agricultores, podendo ser acessada no site da plataforma.

Instrumentos

Entre as funcionalidades, a plataforma dispõe de um banco de dados sobre a produção agropecuária na região, incluindo registros de maquinário e assistência técnica.



Além disso, o mapeamento do ecossistema de inovação compartilha informações sobre os atores que compõem o setor, com ações voltadas ao agro digital. O documento é baseado em dados de diversas fontes, além do mapeamento do projeto.

Inovação

Com apoio do Governo Federal, a plataforma foi desenvolvida pela ABDI em parceria com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (SiDi).



O presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, apontou a importância da tecnologia e da inovação no setor do agronegócio.

“Hoje em dia tudo é inovação, tudo é tecnologia e é muito importante que o nosso agro também esteja antenado com o que tem de mais moderno e com as tecnologias mais avançadas para que a gente possa produzir mais e ganhar mais mercados no Brasil e no mundo”.





Cappelli explicou, ainda, as aplicabilidades da ferramenta.

“Na plataforma tem soluções inovadoras, editais que estão acontecendo no Nordeste, dados do Agro 4.0, e da agricultura em toda a região para todo mundo que quiser consultar, participar de um edital ou se inteirar sobre as novas tecnologias, além de trocar informações. Vai ser um espaço de encontro da nova agricultura, da agricultura 4.0”.



Com a plataforma, necessidades específicas de produtores e empresas serão atendidas a partir do desenvolvimento de soluções personalizadas, impulsionando a produtividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional.



Segundo o diretor de Desenvolvimento Produtivo e Tecnológico da ABDI, Carlos Geraldo Santana, o agro é uma indústria pulsante e que tem uma “representatividade gigante no PIB do Brasil”.



“A Neo Agro 4.0 vai ajudar a digitalizar o campo, principalmente a agricultura familiar. Esses produtores são essenciais na cadeia alimentar do Brasil e do mundo. Precisamos treiná-los para exportar, para vender. Tudo isso hoje depende da digitalização”, afirmou Santana.



De acordo com a instituição, a nova ferramenta integra o programa Agro 4.0 da ABDI, uma iniciativa que oferece modelos de aplicação de soluções focadas em aumento de eficiência, produtividade e sustentabilidade, para estimular o uso de tecnologias 4.0 no agronegócio.

Cenário

A região Nordeste conta com cerca de 2,3 milhões de estabelecimentos agropecuários, quase metade do total do País, de acordo com o Censo de 2017. No entanto, os números da mecanização são inferiores.



“No Brasil, cerca de 11% dos produtores rurais têm trator. Aqui no Nordeste são cerca de 7%. Temos mais de 1.700 startups do setor no Brasil, apenas 5% na região Nordeste. Por outro lado, temos várias outras oportunidades, com muitas culturas crescendo ao longo dos anos, como da soja, do milho, da uva”, disse a gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da ABDI, Isabela Gaya.

