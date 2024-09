A- A+

Pecuária Agropecuária Vila Rica recebe leilões de gado e movimenta setor Com expectativa de gerar R$ 5 milhões em rodadas de negócios, evento será no próximo sábado (28), no município de Xexéu, na Zona da Mata Sul do Estado

Com expectativa de gerar R$ 5 milhões em negócios, a Agropecuária Vila Rica, localizada em Xexéu, na Zona da Mata Sul do Estado, recebe, no próximo sábado (28), o 5º Leilão Vila Rica e a 1ª edição do Leilão Agrocorte, a partir das 12h.



Durante o evento, que tem como objetivo movimentar o mercado da pecuária na região, os pecuaristas poderão conferir 1.500 animais dos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, que serão filmados nas fazendas e expostos em telões.



Os leilões também serão transmitidos ao vivo no YouTube da Agreste Leilões. Os compradores poderão optar em realizar os lances virtualmente pelo WhatsApp (81) 98189-8889.



Com apoio do Grupo EQM, o encontro é promovido pela Agropecuária Vila Rica, comandada por José Adolfo Pessoa de Queiroz Neto e Frederico Pessoa de Queiroz; BC Agropecuária, do proprietário Beto Coutinho; e EGR Agropecuária, de Edval Júnior.



O evento incentiva que novos criadores entrem no mercado e é uma oportunidade de mostrar os trabalhos que são desenvolvidos pelos pecuaristas.

“Hoje, Pernambuco já tem uma pecuária muito tecnificada, tem bons criatórios e bons pecuaristas desenvolvendo excelentes trabalhos. A importância do evento é muito grande”, disse José Adolfo.



Lotes

No encontro, a Agropecuária Vila Rica oferece lotes de animais touros que receberam o Certificado Especial de Identificação e Produção (CEIP) emitido pelo Programa de Avaliação e Identificação de Novos Touros (Paint).



O programa, que completou 30 anos em 2024, é autorizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para fazer as avaliações.



“O Paint tem um registro reconhecido pelo Ministério da Agricultura que concede chancelar 20% dos melhores animais de cada safra”, mencionou José Adolfo. O pecuarista destacou que a Agropecuária Vila Rica está há 25 anos inserida no programa.



Após os animais avaliados pelo programa de melhoramento genético, os convidados poderão conferir uma bateria de animais de cria, recria e engorda.



O pecuarista Beto Coutinho, explica, em detalhes, sobre as categorias.



“Na pecuária existem três modalidades: cria, recria e engorda. A cria é quem produz o bezerro. A recria é quem compra o bezerro para vender a garrote (o boi novo). E a engorda é quem compra a garrote para vender o boi gordo. Tem o pecuarista que também faz o ciclo completo”, informou Coutinho.

Ciclo de alta

Ainda de acordo com o produtor Beto Coutinho, este é o momento para os pecuaristas comprarem os animais nos leilões, pois a pecuária está saindo do ciclo de baixa para o de alta, condição positiva para o setor.



“Nós passamos três a quatro anos em ciclo de baixa e está começando agora a ter o ciclo da alta. Já estão diminuindo o abate da fêmea para fazer o bezerro. Consequentemente, quando sai a fêmea do mercado de carnes, que não está sendo abatida naquela quantidade maior, então o boi gordo aumenta, porque a carne da vaca sai do mercado. A vaca sai para reproduzir”, explicou.



Com o início do ciclo de alta, os pecuaristas ficam ainda mais animados. “É hora do pecuarista comprar as fêmeas para reter e fazer o bezerro para pegar o ciclo da alta do bezerro e da alta do boi gordo”, finalizou.



Calendário

Para 2025, será elaborado um calendário com os leilões que serão realizados. O material será disponibilizado nos grupos de criatórios e pecuaristas para que os profissionais consigam se programar.



“Como o leilão é um canal de venda, o pecuarista consegue se programar no seu sistema de produção e planejar as épocas que vai querer fazer as suas vendas”, acrescentou José Adolfo.

