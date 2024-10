Airbnb lança programa de anfitriões 'parceiros' para ampliar oferta no app. Veja como funciona

A- A+

O Airbnb lançou uma nova seção de seu aplicativo e site onde proprietários podem contratar outros anfitriões para obter ajuda nas configurações de anúncio, precificação, gerenciamento dos pedidos de reserva e outros serviços, destacando uma estratégia mais ampla para atrair mais pessoas para a plataforma. A nova “rede de coanfitriões” será lançada em 10 países, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, França, Espanha e Brasil.

O Airbnb já recebeu candidaturas de potenciais coanfitriões, que a empresa avalia com base em critérios que indicam um bom histórico, como o número de estadias que eles já gerenciaram, avaliações de hóspedes e baixas taxas de cancelamento. A plataforma já conta com 10.000 coanfitriões para começar, com uma classificação média de 4,86 em 5.

Um coanfitrião pode oferecer até 10 tipos diferentes de serviços, com opções de compensação variadas que incluem, por exemplo, cobrar uma taxa única para configurar uma página de anúncio ou uma porcentagem de uma reserva para suporte diário.

Os investidores estão ansiosos por detalhes sobre novos recursos da plataforma que, segundo o Airbnb, vão introduzir novas oportunidades de crescimento de receita, que desacelerou após um boom inicial nas viagens pós-pandemia.

Nesse aspecto, analistas estimam ganhos moderados, de um dígito, no terceiro trimestre, de acordo com estimativas compiladas pela Bloomberg. O Airbnb não cobra comissão ao conectar anfitriões, informou a empresa.

“É um ciclo positivo que beneficia o Airbnb como um todo, portanto, não há necessidade de cortar ainda mais”, disse o Diretor de Negócios, Dave Stephenson, em uma entrevista antes do lançamento. “O que vamos fazer é nos beneficiar tendo mais pessoas se hospedando no Airbnb, porque todas terão estadias melhores.”

As ações do Airbnb fecharam a US$ 135,15, com alta de 1,4%, após terem subido 3,1% durante o pregão em Nova York. Como parte do lançamento de produtos hoje, o Airbnb também apresentou destaques de anúncios que mudam dependendo do que um viajante está buscando.

A empresa também revelou novos filtros de busca personalizados para hóspedes, inspirados em suas estadias anteriores, para facilitar a localização de propriedades com as comodidades desejadas.

Além disso, simplificou a página de checkout para hóspedes e adicionou mais métodos de pagamento locais em vários países, com o objetivo de quase dobrar o número de opções para quase 40 até a primavera de 2025. Os benefícios dessas mudanças menores serão “aditivos e crescentes ao longo do tempo”, disse Stephenson.

O CEO Brian Chesky informara anteriormente aos investidores que a empresa vai retomar no próximo ano seu negócio de experiências para passeios, aulas e workshops, com melhor marketing e preços mais acessíveis. A empresa também tem investido mais em mercados menos maduros no exterior, incluindo a introdução de estadias em edição limitada inspiradas em ícones e culturais locais.

Além disso, Stephenson mencionou novos serviços relacionados a hóspedes para o próximo ano, como chefs pessoais, limpeza durante a semana e massagens em casa.

No entanto, levará tempo para a Airbnb ver retorno sobre esses investimentos. A empresa informou que espera que as despesas com marketing cresçam mais rapidamente do que a receita no terceiro trimestre, à medida que se expande para novas regiões e adiciona serviços além de seu core de aluguéis de casas, tudo isso deve pesar sobre as margens no curto prazo.

Essas novas iniciativas “podem não ser a resposta para revigorar a linha de receita principal”, pois novos recursos “levam tempo para serem implementados”, escreveu o analista da Bloomberg Intelligence, Mandeep Singh, em uma nota de 9 de agosto.

