Ala: o sabão conterrâneo ainda mais potente

Com os pés fincados no Nordeste desde sua criação até a produção e comercialização há mais de 25 anos, a marca de produtos de limpeza Ala, pertencente à Unilever, é conhecida por estar sempre presente nos lares da região e também do Norte do País. Agora, ela se prepara para um novo capítulo de sua história com um reposicionamento que traz o slogan “Um cheiro de Ala. Um tanto de tudo.”.

Mais do que um rebranding, a marca relança sua linha de sabões em pó e líquidos, produtos já conhecidos pelo público, mas que agora chegam com ainda mais benefícios: 10 vezes mais poder, mais perfume, e uma fórmula concentrada que rende muito mais.

Marca da Unilever relança linha de sabão com 10 novos multibenefícios | Foto: Divulgação

Esse relançamento não se trata apenas de melhorias no produto. Segundo a própria empresa, é uma resposta aos desejos e necessidades de quem conhece e confia na marca há tanto tempo. Os novos multibenefícios, como poder alvejante extra, remoção de manchas e explosão de perfume, foram cuidadosamente desenvolvidos para garantir cores vibrantes e uma limpeza profunda, sem agredir as mãos. Tudo isso aliado a um excelente custo-benefício e a garantia de que cada embalagem, agora em tamanhos de 400g, 800g e 1,6kg, rende muito mais — com apenas meia xícara sendo suficiente para uma lavagem.

Yasmine Antacli, diretora de marketing home care da Unilever Brasil, destaca o carinho que a marca tem por seu público: “Ala é líder no Norte e Nordeste, e essa relação forte e próxima com a população foi essencial para ouvirmos nossos consumidores. É um produto que foi especialmente pensado e desenvolvido para eles, feito com todo o carinho para o público da região. Queremos sempre entregar o melhor e nos conectar verdadeiramente com eles, mostrando que entendemos suas necessidades.”

Yasmine Antacli, diretora de marketing home care da Unilever Brasil | Foto: Divulgação

Para celebrar esse novo momento, Ala traz uma campanha que é, acima de tudo, uma homenagem à cultura vibrante das regiões. João Gomes, o rei do piseiro; e Thaynara OG, que já é embaixadora da marca há três anos, são os rostos dessa nova fase. Juntos, eles reforçam a mensagem de entusiasmo e afetuosidade, características que fazem de Ala “mais do que uma marca de produtos de limpeza, mas também uma parceira presente em cada momento do cotidiano”.

João Gomes conta sobre sua experiência: “Participar de uma campanha que dá protagonismo para a nossa região e celebra nossos costumes e tradições, ainda mais junto com minha avó, é uma honra para mim. Busco me associar com marcas que fazem sentido com tudo que acredito, e ALA faz parte do dia a dia de todo nordestino”, ressaltou o cantor.

A diretora de marketing reforçou a seleção dos famosos para estamparem a marca. “Mais que uma conexão, eles foram escolhidos por também acreditarem e consumirem o Ala no seu dia a dia. Além disso, as novas embalagens do produto também reverenciam e valorizam muito a cultura local, levando no design ilustrações e ícones gráficos que levam símbolos das regiões, das festas, por exemplo, o sol, o boi e o bumbá, o coco, entre outros elementos”, acrescentou Yasmine.

ALA

ALA é a marca de produtos de limpeza da Unilever voltada para as regiões Norte e Nordeste, oferecendo soluções completas para lavagem de roupas, com sabões em pó e líquidos. Há mais de 25 anos no mercado, a marca é reconhecida pela riqueza de seus aromas, proporcionando uma experiência sensorial única e resultados eficientes com seus produtos multibenefícios. Seu slogan, “Um cheiro de Ala. Um tanto de tudo”, reflete o seu posicionamento.

